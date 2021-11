Nach dem Krieg Neustart mit Milchsuppe

Der Vorsitzende des Coesfelder Zirkels, Dr. Hartmut Sprakel, warf einen Blick zurück auf die vergangenen 100 Jahre. Schon bald nach der Gründung im Jahre 1921 kam eine schwere Zeit für den Zirkel durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten. „Die katholischen Studentenverbände wurden enteignet und schlussendlich verboten“, so Sprakel. Ab 1938 hätten die Coesfelder Mitglieder den Kontakt nur durch private Treffen, die oft als Skat- und Doppelkopf-Abende getarnt waren, aufrecht erhalten können.

Zu dieser Zeit war Kardinal von Galen in Münster sicherlich das bekannteste Mitglied des Verbandes. Nicht so prominente Mitglieder bezahlten ihren Widerstand im Dritten Reich oft mit ihrem Leben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg rief 1946 Rechtsanwalt Dr. Gottfried Wübken, der in seiner Studienzeit in Freiburg aktiv geworden war, alle Coesfelder CV´er in seinem Hause wieder zusammen. Einer der ersten Ausflüge führte zur Gaststätte Behlert nach Lette. „Es gab Milchsuppe mit Schnittchen gegen Lebensmittelmarken sowie ein privat organisiertes Fass Bier der Brauerei Rolinck“, berichtete Sprakel.

Im Anschluss sprach als Festredner und CV-Mitglied der Leiter des Regionalforstamtes Münsterland, Heinz-Peter Hochhäuser. Er holte die Jubiläumsgesellschaft wieder in die Gegenwart zurück und referierte über: „Die Auswirkungen des Klimawandels für unseren Wald“.

Der vom Nottulner CV-Zirkel herbei geeilte Landrat Christian Schulze Pellengahr überbrachte kurzweilige Grußworte an die Festgesellschaft. Deren Teilnehmer blieben bei exzellenter Stimmung auch nach dem offiziellen Teil noch lang beieinander.