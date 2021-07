„Nach Mehrwert für Kunden gesucht“

Coesfeld

Wer sind meine Kunden? Wie ticken sie? Was möchten sie? Und was kann ich tun, damit sie bei mir kaufen? Diesen Perspektivwechsel haben in den vergangenen Monaten mehrere Einzelhändler aus Coesfeld vollzogen – und schnell gemerkt, was leichter ist: Sich selbst zu verändern, anstatt darauf zu hoffen, dass sich die Kunden verändern.