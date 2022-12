Nach Wochen ohne Heizung: Jetzt schimmelt es

(ds). Die Lage in der „Rattenburg“ an der Süringstraße spitzt sich weiter zu. „Ich bin krank. Und die Kinder jetzt auch“, berichtet Ariana (Name von der Redaktion geändert). Die 42-Jährige kommt gerade vom Arzt. Die kleine Familie leidet wie die anderen sechs Mietparteien vor allem darunter, dass der Vermieter die Heizung abgestellt hat (wir berichteten). „Jetzt hat sich Schimmel gebildet“, erzählt sie und zeigt auf ihrem Handy tagesaktuelle Aufnahmen von ihrer Wohnung. Die Außenwände seien feucht. Um die Fenster herum sind dunkle Schimmelflecken erkennbar – vor allem im gemeinsam von ihr und den Kindern benutzten Schlafbereich. Sie befürchtet deshalb weitere gesundheitliche Folgen.

Dass es im Haus, nachdem die Heizung in diesem Herbst noch nicht lief, mittlerweile an mehreren Stellen schimmelt, hat auch die Stadtverwaltung schon festgestellt. Zwei Mitarbeiter haben in den vergangenen Tagen spontan bei den Mietern angeklopft und einige Wohnungen, wo sie Bewohner antrafen, besichtigt. „Das Bild ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch Wohnungen, wo nichts war“, berichtet Beigeordneter Christoph Thies auf AZ-Nachfrage. In allen Wohnungen lief die Zentralheizung nicht. Bei Ariana ist es sogar so, dass es an den Heizkörpern gar keine Regler gibt, um die Heizung aufzudrehen. Das müsste sie mit einer Zange machen – wenn denn überhaupt Wärme käme.

Die Ordnungsbehörde hat inzwischen mit dem Vermieter gesprochen. „Er war durchaus kooperationsbereit, zeigte sich einsichtig“, so Thies. Die Schimmelbildung führe er allerdings auf schlechtes Lüftungsverhalten zurück. Das hat die Behörde laut Thies aber zurechtgerückt: „Wenn nicht geheizt werden kann, kann auch der Schimmelbildung nicht vorgebeugt werden.“

Nach Angaben des Vermieters soll die Heizung defekt sein. Die Behörde hat ihn auf Grundlage des Wohnraum-Stärkungs-Gesetzes angewiesen, dafür zu sorgen, „dass sie wieder in Gang kommt“: Thies: „Spätestens im Laufe der nächsten Woche muss sie wieder laufen.“ Der Vermieter will sich um einen Monteur kümmern.

Für die Verwaltung ist der Fall Süringstraße 26 bis 28 damit noch nicht abgeschlossen. „Wir prüfen weiter, wo wir tätig werden können“, so Thies. Das Müllproblem, offene Leitungen, fehlende Rauchmelder und der Rattenbefall stehen unter anderem noch auf der Agenda. Ariana freut sich, dass durch die Berichterstattung der AZ Bewegung in die Sache gekommen ist, auch wenn sich für sie noch nichts geändert hat. Sie will jetzt das Angebot von Bürgermeisterin Eliza Diekmann annehmen, ihr bei der Suche nach einer neuen Bleibe zu helfen. „Hier haben wir keine Zukunft mehr“, sagt sie unter Husten.