Nachbar droht mit Klage

Die Stadt macht weiter Tempo bei der Schaffung von neuen Übergangs-Unterkünften für Geflüchtete. So hat sie eine ehemalige Gewerbe-Immobilie am Weßlings Kamp angemietet. Bis zu 30 Geflüchtete aus der Ukraine sollen hier unterkommen. Noch in diesem Jahr soll es losgehen.

In der vergangenen Woche hatte die Stadt zur Informationsveranstaltung für die Anwohner geladen. Und wie auch am Haugen Kamp (wir berichteten) stößt die neue Unterkunft bei den Nachbarn nicht nur auf Begeisterung. Grundstücks-Eigentümer Klaus Lechtenberg, der in Gescher wohnt, jedenfalls ging gleich in der ersten E-Mail auf Konfrontation. Er untersagte der Stadt gleich mal die Nutzung des Privatwegs, zu deren Miteigentümern er gehört und der direkt an der geplanten Unterkunft vorbeiläuft. 42 Punkte umfasst der Fragenkatalog, den er der Stadt schickte. Lechtenberg will es genau wissen, fragt nach Bewohnern, Hausregeln und Fluchtwegen.

Die Fragen hat die Stadt inzwischen beantwortet. Zufrieden ist Lechtenberg damit aber nicht. „Entsetzt“ sei er über das Vorgehen der Stadt. Er habe nichts gegen Unterkünfte für Geflüchtete, dieses Gebäude sei in seinen Augen dafür aber völlig ungeeignet. Vor allem beim Brandschutz will er ein Problem entdeckt haben. Denn der Innenhof hinter dem Gebäude sei von außen nicht zugänglich, sodass im Brandfall dorthin fliehende Menschen von Rettungskräften nicht versorgt werden könnten, meint Lechtenberg. „Das ist kein Brandschutzkonzept, das ist potenziell tödlicher Wahnsinn“, meint Lechtenberg. Als Brandschutzbeauftragter kenne er sich da aus. Bei der Stadt kann man die Einwände nicht nachvollziehen. Natürlich werde man das Thema Brandschutz nicht abtun, sagt Sozialdezernent Christoph Thies. Hier seien aber alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. So gebe es zwei bauliche Rettungswege. Ein Brandschutzkonzept sei nicht notwendig, da die Brandschutzbelange durch die Bauaufsicht in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle des Kreises umfassend geprüft worden seien. Damit sei dem Brandschutz genüge getan.

Ein anderer Punkt: Die Privatstraße, die zu den Nachbarhäusern führt. Auch hier gehe es ihm um Sicherheitsaspekte, so Lechtenberg. Denn die Straße müsse immer frei bleiben. Diese sei gar nicht als Rettungsweg eingeplant, heißt es von der Stadt. Dafür reiche der Streifen direkt am Gebäude. Weil auf diesem aber Mülltonnen stehen, müsse die Straße zwingend genutzt werden, meint der Nachbar.

„Ich werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, kündigt Klaus Lechtenberg an. Dabei wiederum gehe es nicht um Brandschutz und Co., sondern um wirtschaftliche Interessen. Lechtenberg spricht von Schadensersatz. Denn er baue gerade ein Zweifamilienhaus in direkter Nachbarschaft. Mit zwei Käufern der Eigentumswohnungen sei er sich schon einig gewesen, nur die Unterschrift fehle. Einer sei nun schon abgesprungen. Thies kann sich nicht vorstellen, dass die rechtliche Beurteilung von der Sicht der Verwaltung abweicht. Klaus Lechtenberg aber wird der Stadt genau auf die Finger schauen. Deshalb hat er nun Einsicht in die Unterlagen zur Nutzungsänderung des Gebäudes beantragt.