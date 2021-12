Nachhaltigkeit ist überall, auch und gerade in Corona- Zeiten. „Die Krise hat latente Trends verstärkt und zum Durchbruch gebracht“, sagt zum Beispiel Zukunftsforscher Matthias Horx. „In der Politik und in der Wirtschaft geht es jetzt viel, viel mehr um Nachhaltigkeit und Ökologie.“ Der Titel des Ampelkoalitionsvertrages trägt dem Rechnung: „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.“ In Videobeiträgen erklären Unternehmen aus der Region, in welchen Bereichen und wie sie nachhaltig handeln.

