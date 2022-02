Nachhilfe soll die Lernlücken schließen

In einem Punkt sind sich wohl alle einig: Bei der Bildung ist in den letzten zwei Jahren viel auf der Strecke geblieben. Schulschließungen und Distanzunterricht haben ihre Spuren hinterlassen – und ihre Lücken.

Diese sollen nun unter anderem die Nachhilfeinstitute füllen. „Aufholen nach Corona“ heißt das Programm, über das die Stadt fast 500 000 Euro erhielt, die sie nun an die Schulen verteilt. Rund 80 000 Euro stehen für Bildungsgutscheine bereit, die die Schulen an Schüler mit Nachholbedarf ausgeben können. Sie berechtigen zu 10-mal 90 Minuten Nachhilfe in Kleingruppen.

Drei der ansässigen Nachhilfeinstitute sind dafür vom Schulministerium zertifiziert: Abacus, Schülerhilfe und Studienkreis. „Der Bedarf an Förderung ist in diesem Jahr wegen der Auswirkungen der Pandemie besonders hoch“, sagt Thomas Momotov, Pressesprecher beim Studienkreis. In den letzten zwei Jahren hätten sich enorme Lernlücken aufgetan. Statt wie sonst um Wiederholung und Übung ginge es nun immer öfter um Grundlagenarbeit. „Zum Teil müssen wir in der Nachhilfe Stoff vollkommen neu erarbeiten.“ Besonderen Bedarf gebe es in Mathe und den Fremdsprachen. Auch der Anteil der Grundschülern habe sich seit 2019 von 12 auf 19 Prozent deutlich erhöht. „Für Erst- und Zweitklässler war der Distanzunterricht ganz schwierig“, sagt Klaus Lenhardt, Geschäftsführer bei Abacus in Coesfeld. Auch seien einige Inhalte im Unterricht weggelassen worden, sagt Beatrix Althaus von der Schülerhilfe. „In Mathe ist das sehr auffällig.“ Auch sei die Notenvergabe zwischenzeitlich lascher ausgefallen. Inzwischen gebe es wieder „realistischere Noten“, sagt Lenhardt. Da werde manchem erst klar, wo die Defizite liegen.

Und diese seien so groß, dass er das Bildungspaket für „zu schmal gestrickt“ halte. Bei einer Fünf auf dem Zeugnis sei etwa ein halbes Jahr Unterstützung notwendig, um eine signifikante Verbesserung zu erreichen.

An den Schulen dagegen hält man das Nachhilfe-Paket dagegen eher für überdimensioniert. Viele Schulleitungen hätten dieses Geld lieber in zusätzliches, dauerhaftes Personal gesteckt gesehen, berichtete die Stadtverwaltung dem Schulausschuss.

„Wenn es um reine Übung geht wie beim Einmaleins finde ich das sinnig“, sagt die kommissarische Schulleiterin der Laurentiusschule, Judith Fels. Dies sei aber nicht unbedingt das Hauptproblem. Nicht so sehr an reinen Inhalten fehle es, sondern vor allem an deren Vernetzung, dem gemeinsamen Lernen, dem Sprechen darüber. „Das soziale Miteinander hat komplett gefehlt.“ Genau das sei aber schwierig, über Bildungsgutscheine wieder reinzuholen.

Dazu sieht sie noch ein anderes Problem: „Wir können die Kinder nicht für das Lernen vergraulen.“ Gerade bei Grundschülern sei eine zusätzliche Doppelstunde am Nachmittag schon eine Belastung. „Die Kinder sollen Nachmittags zum Sportverein gehen, die brauchen das“, so Fels. Eine gewisse Müdigkeit habe man schon an den Nachhol-Angeboten für Kinder mit Migrationshintergrund in den Ferien gesehen. Wurden diese in den letzten Osterferien noch angenommen, sei in den Herbstferien niemand mehr bereit gewesen, sein Kind zu schicken. „Und ich kann das verstehen“, so die kommissarische Schulleiterin.