Nächste Woche beginnt das große Buddeln

Mit einem lauten Rasseln der Ketten setzt sich der Oldtimer in Schrittgeschwindigkeit in Bewegung. Im Sekundentakt fallen aus dem Anhänger des Treckers, den Martin Borgert über das Feld steuert, kleine Kartoffeln der Sorte Cilena auf den Boden. Mit kleinen, schwarzen Rädern werden die Knollen mit Erde bedeckt – fertig. „Damit ist das erste Gemüse in diesem Jahr im Boden“, freut sich Elisabeth Mehring. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Thomas und den Kindern Anton, Johannes und Josefine steckt sie in diesen Tagen mitten in den Vorbereitungen für die nächste Mietgarten-Saison.

Rückblick: Zum ersten Mal hat die Familie im vergangenen Jahr ein Stück ihres Ackers eingezäunt und 40 Parzellen angelegt, die im Handumdrehen vermietet waren. Kindergärten, Familien, der Stadtmarketing Verein, Großeltern und auch die AZ: Gemeinsam wurde mit viel Freude gepflanzt, gebuddelt und schließlich auch geerntet. Das ganze Geschehen haben wir in unserer Zeitung mit der Serie „Beetgeflüster“ begleitet. Und auch in diesem Jahr ist die Parzelle Nummer 35 wieder für die AZ reserviert. Aber: Die Redaktion wird nicht selbst ackern, sondern ihr Stück Land vererben – vielleicht ja an Sie? Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein halbes Jahr lang an der frischen Luft arbeiten, ihre Gartennachbarn kennenlernen und völlig kostenlos ihr eigenes Gemüse mit nach Hause tragen möchten, dann ist das Ihre Gelegenheit! Es ist kinderleicht, in die Lostrommel zu kommen. Alles dazu in der Infobox.

Am 1. Mai übergibt Familie Mehring die Parzellen an ihre Mieter – und die Gartenarbeit kann beginnen. Wie im vergangenen Jahr werden 26 der insgesamt 35 Quadratmeter pro Parzelle bereits bepflanzt sein. „Dieses Mal wird es mehr Möhren und Kartoffeln geben, dafür aber weniger Salat und Rüben“, erzählt Elisabeth Mehring bei den Vorbereitungsarbeiten auf ihrem Feld in Harle. Das habe die Erfahrung aus der ersten Saison gezeigt, „und wir haben natürlich auch nachgefragt, was sich die Leute wünschen“, ergänzt die Familienmutter.

Apropos Familien – vor allem sie sind es, die in diesem Jahr Parzellen angemietet haben. „Es ist ja auch eine schöne Sache, die man gemeinsam mit der ganzen Familie machen kann. Da kann jeder mit anpacken.“ Eine Neuheit wird es in dieser Saison geben: Neben den großen Parzellen können mehrere kleinere Felder von zehn Quadratmetern bearbeitet werden. „Auf diesen ist nichts vorgepflanzt und die Fläche kann nach Belieben genutzt werden.“ Die Saison dauert bis zum Erntedankfest im Oktober. Noch können einige kleine und große Parzellen gemietet werden. | www.mietgarten-mehring.de