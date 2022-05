Nationen beim Sport zusammenbringen

Masha Holub hat schon während der Corona-Lockdowns Online-Sportkurse in ihrer Heimat – der Ukraine – gegeben. Nun möchte die 26-Jährige gerne hier in Coesfeld Geflüchtete und Coesfelder über den Sport verbinden.

Als Russland die Ukraine überfiel, weilte Masha Holub gerade in Barcelona. In ihre Heimat konnte sie von dort nicht zurückkehren. Seit Mitte März lebt die 26-Jährige nun in Coesfeld und hat bei dem Unternehmer Marcus Diekmann eine Bleibe gefunden. Schnell fiel ihr auf: „Ich sehe so viele Leute, die draußen Sport treiben, aber jeder nur für sich.“ Das sei in der Ukraine anders. „Dort sind Laufgemeinschaften ganz normal“, berichtet sie in perfektem Englisch.

Schon während der Coronazeit habe sie in der Ukraine Online-Sportkurse gegeben. Gerade Laufen, Dehnübungen und Yoga seien gut geeignet, um Nationen zu verbinden. „Man braucht außer Laufschuhen und einer Matte kein Equipment“, nennt Masha Holub einen Vorteil. Besonders für die geflüchteten Ukrainer sei es wichtig, Sport zu treiben. „Und wer in der Gemeinschaft Sport macht, bleibt am Ball. Das funktioniert zu 100 Prozent“, zeigt sich die junge Sportlerin optimistisch. Die ersten Schnupperkurse möchte sie kostenlos anbieten. „Aber eine Spende zugunsten der Ukraine wäre toll.“

Die Kurse könne sie auf Ukrainisch bzw. Russisch aber natürlich auch auf Englisch leiten. Und selbst wer des Englischen nicht mächtig ist: „Allein über die Körpersprache kann ich den Leuten schon viel zeigen und erklären“, ist sich Masha Holub sicher. Auch auf unterschiedliche Fitness-Level könne sie sich einstellen.

Beginnen möchte sie schon am kommenden Samstag (7. 5.) um 10 Uhr. Da die Geflüchteten aus der Ukraine in aller Regel keine deutsche Tageszeitung lesen, ist die Fitness-Trainerin auch auf die Mithilfe in der Bevölkerung angewiesen. Coesfelder, die Ukrainer bei sich aufgenommen haben, sind ermutigt, diese über das Angebot zu informieren oder – noch besser – gemeinsam mit ihnen das Sportangebot zu nutzen.

Wer mitmachen möchte, kann sich über die Messenger-Dienste WhatsApp, Telegram oder Viber anmelden (Tel. +380 93 383 2959) oder sich telefonisch bei ihr melden unter +49 170 3604810 und erfährt dann den Treffpunkt, der je nach Witterung variieren kann. „Schön wäre, wenn wir in einen Park könnten. Davon habe ich hier schon viele gesehen“, strahlt die junge Frau vor Lebensfreude und hofft auf viele Teilnehmer.