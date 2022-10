„Natz Thier darf mannicht reduzieren“

„Achtung“, sagt Dr. Norbert Nagel und greift in seinen Rucksack. „Jetzt kommt ein Schatz.“ Dabei liegen schon lauter Schätze auf dem Tisch – eine kleine Auswahl des Nachlasses des Coesfelder Heimatdichters Bernhard „Natz“ Thier (1886-1957). Zahlreiche Druckexemplare seiner plattdeutschen und hochdeutschen Theaterstücke, einige sogar in handschriftlicher Form, Typoskripte, persönliche und offizielle Papiere, Ausweise, Urkunden, Briefe und Schriftwechsel aus der Familie, ein Wanderbuch und ein Tagebuch des Großvaters Heinrich Joseph Thier von 1835, unzählige Zeitungsausschnitte, Fotografien, Natz Thiers Die-La-Hei-Anstecknadel – und jetzt besagter Schatz: eine Chronik der Familie Thier, vom Großvater handschriftlich aufgezeichnet auf rund 180 Seiten. Das alles sind äußerst interessante Quellen, gerade jetzt, wo es darum geht, neue Konzepte für die künftige Nutzung des Natz-Thier-Hauses zu erarbeiten. Noch bis Monatsende können bekanntlich Konzeptvorschläge eingereicht werden.

Noch ist Nagel dabei, in Absprache mit der Familie den Nachlass, der etwa 20 Archivkartons umfasst, zu sichten und vorzusortieren. Eins aber weiß er schon jetzt: „Natz Thier darf man nicht auf den Heimatdichter und Die-La-Hei-Gründer, als der er häufig wahrgenommen wird, reduzieren. An seiner Person und seiner Familie lässt sich Coesfelder Stadtgeschichte unter vielen Aspekten erarbeiten. Die Diskussion über seine Person muss viel breiter aufgestellt werden.“

Dazu gehöre, so Nagel, auch die Zeit der Weimarer Republik, die Zeit des Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit. Seit 1921 war Thier bei der Reichsbahn tätig. Im Dezember 1933 wurde er stellvertretender Leiter der neu errichteten Obersten Bauleitung der Reichsautobahnen in Köln. Beim Autobahnbau sind bekanntlich auch Zwangsarbeiter und Häftlinge eingesetzt gewesen. Am 1. Mai 1933 ist Natz Thier in die NSDAP eingetreten, der er bis Kriegsende angehörte. Nach dem Krieg hat er ein Entnazifizierungsverfahren durchlaufen. „Nach einigem Hin und Her ist er am 17. März 1948 offiziell als ‚Mitläufer’ eingestuft worden“, sagt Nagel. „Auch diesen Teil seiner Geschichte muss man mitbedenken, wenn man heute über Natz Thier spricht.“

Dass noch mal versucht werden sollte, im Natz-Thier-Haus an der Pfauengasse, wo Thiers Vater als letzter Coesfelder Zinngießer seine Werkstatt hatte, ein Museum über die Familie Thier einzurichten, hält Nagel für nicht mehrheitsfähig. „Das von verschiedenen Akteuren mit viel Aufwand, Akribie und mit viel Fördergeldern 1995 eröffnete Museum im Obergeschoss des Hauses ist zu meinem Bedauern leider gescheitert“, resümiert er.

Seine Idealvorstellung wäre eine Geschichts- und Literatur-Lern-Werkstatt, in der alle Interessierten, auch Schüler, arbeiten könnten. „Es sollte ja auch ein Ziel sein, die Person Natz Thier und seine Familie für junge Menschen interessant zu machen und zudem die plattdeutsche Sprache verständlich zu halten“, sagt Nagel. Aber er ist Realist: „Ein solches Projekt wäre aus finanziellen Gründen wohl kaum umsetzbar.“ Stattdessen könnte er sich im Natz-Thier-Haus – unabhängig von jeder künftigen Nutzung – eine Medien-Säule vorstellen, an der sich Interessierte durch Geschichte und Bedeutung der Familie Thier klicken können.

Und die vielen historischen Quellen? Die wandern auf Wunsch der Familie – zwei Enkelinnen und eine Urenkelin leben noch, aber nicht in Coesfeld – in ein Archiv oder Museum. „Am liebsten nach Coesfeld“, so Nagel.“ Ansonsten wohl nach Münster oder Köln.