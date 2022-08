Netzwerke aufbauen am Ehemaligentag

Die Getränke hat Ludger Wachsmann schon auf Kommission bestellt. Allein die Kalkulation der Würstchen gestaltet sich schwierig. „Wenn alle noch lebenden Absolventen kommen, wären wir irgendwo im Vier- oder Fünftausender-Bereich“, schätzt Lars Rinke und schmunzelt. Der stellvertretende Schulleiter des Nepomucenums steckt gerade zusammen mit Ludger Wachsmann, Hanno Beckert, Anna-Lina Rotthäuser und Nina Pierick vom Alumni-Verein mitten in den Vorbereitungen für den Ehemaligentag am Samstag, den 17. September 2022. Und zu diesem sind nicht nur die rund 200 Vereinsmitglieder eingeladen, sondern ausnahmslos alle, die jemals am „Nepo“ ihr Abitur gemacht haben.

Verein Alumni Nepomuceni lädt alle noch lebenden Absolventen am 17. September ein

Laden zum Ehemaligentag unter den Abipilzen am Nepomucenum ein: (v.r.) der stellvertretende Schulleiter Lars Rinke und sein Team vom Alumni-Verein Anna-Lina Rotthäuser, Ludger Wachsmann, Nina Pierick und Hanno Beckert.

An jenem Samstag findet um 15 Uhr zunächst die Mitgliederversammlung des Alumni-Vereins im Pädagogischen Zentrum statt. Anschließend beginnt gegen 17 Uhr der Ehemaligentag mit einer Schulführung. „Dabei können alle dann auch den Umbau der Schule miterleben“, sagt Ludger Wachsmann. Anschließend geht es mit einem Fest auf dem Schulhof weiter – Ende offen.

Wachsmann kann sich noch gut an die VCA-Feste (Verein Coesfelder Abiturienten) erinnern. „Damals füllten wir noch die Stadthalle“, blickt der ehemalige Schüler und spätere Deutschlehrer am Nepo zurück. Weil jedoch die Coesfelder nicht nur am Nepomucenum ihr Abitur machten, wurde als Nachfolger des VCA im Jahr 2008 der Verein Alumni Nepomuceni aus der Taufe gehoben, berichtet das Ehrenmitglied des Vereins.

Der Ehemaligentag sei laut Hanno Beckert nun ein „Experiment“ und biete die Chance, „den Alumni-Verein neu aufzusetzen“. Denn viele wüssten gar nicht, dass es diesen Verein überhaupt gibt. „Wir haben aber gerade 40 Mitglieder neu aufgenommen“, freut sich Rinke. Wer heute am Nepo sein Abi macht, ist fünf Jahre lang beitragsfrei Mitglied, „bis die Leute dann in Lohn und Brot sind“, sagt Rinke.

Vor allem gehe es beim Ehemaligentag – genauso wie im Verein – ums Netzwerken. Ein gutes Beispiel dafür liefert Rinke gleich mit: „Wir haben jetzt auch eine geschlossene Gruppe auf Linked In und da hat sich kürzlich ein Absolvent aus Kalifornien gemeldet.“ Dieser hätte zwar erst noch Zweifel gehabt, ob sich eine Mitgliedschaft aus der Entfernung lohne, doch Rinke habe ihn überzeugt, dass der Ehemalige in seiner Position ja auch mal jüngeren Vereinsmitgliedern zu einem Praktikum in Kalifornien verhelfen könne.

Auch der Austausch beim Ehemaligentag über mehrere Generationen könnte interessant werden – sofern sich die ehemaligen Absolventen auch trauen, vorbeizukommen. „Ich habe mit einem gesprochen, der 1954 sein Abitur gemacht hat und noch überlegt“, sagt Ludger Wachsmann. „Der hat natürlich nicht mehr so viele Schulkameraden, die mitkommen können“, bedauert der pensionierte Lehrer. Umso mehr sei der Ehemaligentag auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen – junge Absolventen sagen es ihren Eltern und Großeltern weiter – oder umgekehrt. Und bestenfalls nimmt man sogar als Familie teil. Die Kosten für Getränke und Würstchen übernimmt der Verein und stellt eine Spendendose auf. Um Anmeldungen vorab bitten die Organisatoren jedoch per Mail an: ehemaligentag@nepomucenum.de

Natürlich ist aber auch eine spontane Teilnahme möglich. „Wenn ich an dem Samstag um 16 Uhr sehe, dass der Schulhof voll ist, fahr’ ich noch mal zum Supermarkt und räum’ die Kühltheken leer“, lacht Hanno Beckert. Dann ist für genügend Würstchen gesorgt. | alumni.nepomucenum.de