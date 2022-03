Das nennt man wohl den Idealfall. Am Rande des Stadtdialogs zum Thema Toleranz kam Annika Peters mit einer Teilnehmerin ins Gespräch, die es nicht nur beim Reden belassen, sondern auch ins Handeln kommen wollte. Daraus entwickelte sich zunächst eine unverbindliche Ideensammlung, und aus der wiederum erwuchsen die Wochen für Toleranz, die ab heute bis Ende März mit einer Reihe von Kooperationspartnern stattfinden. Wenn es so läuft, dann läuft es aus Sicht von Annika Peters optimal. Die 24-Jährige arbeitet seit Mai 2021 als Quartiersmanagerin für den Kreis-Caritasverband und hat als solche speziell die Stadt Coesfeld, besser gesagt die Coesfelder und Coesfelderinnen, ihre Bedürfnisse, Ideen und Kompetenzen, im Blick. Sie ist Ansprechpartnerin, Netzwerkerin und Mitmacherin, wenn es darum geht, Menschen in Kontakt zu bringen und Gemeinschaft und soziales Engagement zu fördern.

Eine große Aufgabe, denn Isolation und Einsamkeit, sind nicht erst seit Corona und nicht nur in Großstädten ein Problem. „Auch in Coesfeld gibt es Menschen, denen zum Beispiel nachbarschaftliches Miteinander fehlt“, sagt Annika Peters, die in der kurzen Zeit ihrer Tätigkeit als Quartiersmanagerin, schon einiges auf die Beine gestellt hat. Zum Beispiel den Stammtisch für Menschen mit einer psychischen Erkrankung, der in Kooperation mit der Kontakt- und Beratungsstelle des Caritasverbandes an jedem dritten Dienstag im Monat im Café Central stattfindet, ein Gesprächsangebot am Café Mobil zum Thema Armut oder eine Adventaktion, bei der Coesfelder über 200 Adventsbriefe austauschten. „Über diese Aktion ist es auch zu einer Kooperation zwischen der Caritas-Tagespflege und dem Kindergarten an der Osterwicker Straße gekommen“, freut sich Peters, die zwar in Dülmen lebt, aber Coesfeld durch ihre Zeit an der Liebfrauenschule und ihre Tätigkeit als Honorarkraft im Stellwerk kennt.

Die studierte Sozialarbeiterin ist eine von drei Quartiersmanagern, die der Caritas-Verband beschäftigt. Auch in Dülmen und Lüdinghausen gibt es Quartiersbüros. Deren Hauptziel ist die altengerechte Entwicklung des Sozialraums, während in Coesfeld besonderes Augenmerk Menschen mit psychischen Erkrankungen und jungen Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte gilt. Alle drei Quartiersmanagerinnen betonen aber, dass ihre Türen allen offen stehen, unabhängig von Alter, Religion oder Herkunft. Peters Stelle wird durch Mittel der Deutschen Fernsehlotterie gefördert, die Förderung ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Ideen für weitere Angebote und Projekte gibt es reichlich. „Der Wunsch nach einem Sport- und einem Kreativangebot für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist schon an mich herangetragen worden. Und viele Menschen wünschen sich einen Begegnungsort, an dem man ganz niedrigschwellig ins Gespräch kommen kann“, sagt Annika Peters, die als Netzwerkerin und Mitmacherin dabei helfen möchte, dass es nicht bei der Idee bleibt.

7 Annika Peters ist erreichbar unter Tel. 72051042 oder per Mail an annika.peters@caritas-coesfeld.de