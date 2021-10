Neue ärztliche Leiterin der Tagesklinik

Larissa Beck übernimmt die ärztliche Leitung der Coesfelder Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Damit tritt die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie die Nachfolge von Dr. Agnes Grohnfeldt an, die zurück in ihre Heimat, nach Ostfriesland, zieht.

Beck wechselt aus der LWL-Klinik Marl-Sinsen, wo sie mehrjährige Erfahrungen unter anderem auf einer Jugendlichenstation sowie auf einer Eltern-Kind-Station sammeln konnte, in die Coesfelder Tagesklinik. Das Konzept einer tagesklinischen Behandlung überzeugt für die 36-Jährige auch durch die Nähe zu den Familien. „Unsere Einrichtung bietet den Jungen und Mädchen die Möglichkeit, sich in einem wertschätzenden und respektvollen Rahmen schrittweise eigenen Herausforderungen zu stellen. Ein Ziel der Behandlung ist, die Jungen und Mädchen auf dem Weg zu einer positiven Einstellung zu sich selbst mit Wachstum und Selbstverwirklichung zu unterstützen“, so Beck. Darüber hinaus laden die einrichtungseigene Mira-Lobe-Schule, der großzügige Garten und die Innenstadtnähe ein, sich in unterschiedlichen Alltagssituationen auszuprobieren.

Unterstützt wird Larissa Beck im Ambulanzteam von der Medizinerin Simone Gerling, die ebenfalls aus Marl-Sinsen nach Coesfeld kommt.