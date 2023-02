Neue Elemente für Skaterplatz gewünscht

Lette

Neue Elemente für die in die Jahre gekommene Skaterplatzanlage am Philosophenweg in Lette, ein Trampolin, Fitnessgeräte oder auch eine Slackline (Seil zum Balancieren) – das waren nur einige der vielen Wünsche, die Sonja, Emil, Hannes, Mattes und viele weitere Kinder und Jugendliche bei der Beteiligungsveranstaltung der Kinder- und Jugendförderung der Stadt in Lette äußerten.

Von Manuela Reher