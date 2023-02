Neue Maßstäbe gesetzt

„Durch dieses massive Investment in Innovation, Kreativität und Nachhaltigkeit setzen wir neue Maßstäbe in Coesfeld und Umgebung“, sagt Doris Brinkmann, Inhaberin des Cut Studios an der Letter Straße 39, selbstbewusst.

Nur 17 Tage hat der Umbau des Salons gedauert, allerdings ist fast kein Stein dem anderen geblieben. Natürliche Farben dominieren nun, durch begrünte Wandelemente und spezielle Akustikplatten wird zudem der Schall wirksam gedämpft.

„Hier sollen unsere Kunden eine Auszeit vom hektischen Alltag finden“, betont Brinkmann. Durch die neue räumliche Aufteilung und weniger Lautstärke fühlen sich die Kunden noch geborgener.

in Herzensanliegen ist dem Team des Cut Studios das Thema Nachhaltigkeit. So wird zum Beispiel im Bereich der Haut- und Haarpflege mit den äußerst natürlichen Produkten des deutsch-französischen Unternehmens „La Biosthétique“ gearbeitet.

