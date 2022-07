Neue Mobilstation öffnet am Montag

Coesfeld

Über hundert rund um den neuen Bahnhof wild abgestellte Fahrräder hat Uwe Dickmanns gezählt. Das ist kein Wunder, gab es bisher ja noch keine richtige Abstellanlage. Viele von den Rädern, die hinten zwischen den Gleisen und dem Gebäude stehen, sind allerdings bald im Weg. „Denn dort wird ein Wartebereich für Taxis geschaffen“, berichtet der Leiter des Fachbereiches Bauen und Umwelt bei der Stadtverwaltung. Die Bauarbeiter drängten bereits, dass die Fietzen weg kommen. Und so passt es gut, dass in dieser Woche die modernen Metallständer für die neue Mobilstation geliefert wurden. Sie wurden sofort montiert. 246 „normale“ Fahrräder haben dort nun Platz. Und darüber hinaus gibt es noch Sonderflächen für Lastenfahrräder, Gespanne und E-Roller. Dickmanns: „Dadurch dürfte das Problem draußen gelöst sein.“ Die Zweiräder können kostenlos abgestellt werden. Bereits am kommenden Montag soll die Anlage, die dann an sieben Tagen in der Woche von 5 bis 24 Uhr zugänglich ist, in Betrieb gehen. Das gilt auch für ein behindertengerechtes WC, das von der Gleisseite aus erreichbar ist.

Von Detlef Scherle