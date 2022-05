Neue Normalität ist noch nicht die alte

Wenige Tage vor der Premiere des Abendstücks „Eine Hochzeit zum Verlieben“ sind noch Karten verfügbar. In der ersten Reihe. Eine neue Erfahrung für die Freilichtbühne. „Das kennen wir so nicht aus früheren Jahren“, sagt Pressesprecherin Sabrina Bernemann. Während längst alle Beschränkungen aufgehoben sind, bedeutet das für die Veranstalter noch nicht die Rückkehr zur Normalität.

„Da sind wir noch weit von entfernt“, sagt Richard Aupers, Mit-Geschäftsführer der Fabrik. Nur die absoluten Top Acts füllen die Fabrik, die meisten Konzerte laufen mit halber Zuschauerkapazität. Heißt: 300 statt 600 Zuschauer. „Für uns Veranstalter ist das schwer zu planen“, so Aupers, „und noch viel schlimmer ist das für die Bands.“ Das schwierige Konzertgeschäft führt derzeit sogar dazu, dass Bands verfügbar werden, die früher nie den Weg nach Coesfeld gefunden hätten. „Manche hätten wir nie gekriegt, weil die nur in 5000er-Hallen gespielt haben.“ Zum Beispiel Bad Religion. Die Punkrock-Legenden aus Los Angeles spielen Ende Mai an zwei Abenden in der Fabrik. Ausverkauft ist bisher nur einer. „Unfassbar, das wäre nie denkbar gewesen“, meint Aupers.

Zumindest was die Zahl der Veranstaltungen angeht, gehe es in der zweiten Jahreshälfte einen großen Schritt in Richtung Normalität, sagt Kathrin Beunings, Geschäftsführerin der Bürgerhalle. Ab jetzt finde an jedem Wochenende etwas statt. Das heißt aber nicht, dass diese auch voll besucht sind. „Nicht so voll wie man es kennt“, sagt Beunings über die letzte 90er-Party.

Noch keine Prognose zur neuen Spielzeit abgeben will Ulrike Hoppe-Oehl, Geschäftsführerin und Programmdirektorin beim Konzert Theater: „Wir sind sehr gespannt, wie die neue Saison angenommen wird.“ Mit Blick auf die vergangene „hätte es besser laufen können“, so Hoppe-Oehl. Dort war die Kapazität ohnehin um mehr als die Hälfte reduziert, um per Schachbrett-Bestuhlung Abstände zwischen den Zuschauern zu ermöglichen. Zuletzt hätte man diese theoretisch aufheben können. „Aber bei vielen Veranstaltungen gab es dafür keinen Bedarf“, so die Geschäftsführerin. Und bei den anderen habe man die bisherigen Ticket-Käufer nicht verärgern wollen. Aktuell gebe es beides: Menschen, die wieder Kultur live genießen wollen und andere, die lieber Vorsicht walten lassen.

Und für Richard Aupers kommt noch ein zweiter Grund hinzu. In Zeiten massiv schwindender Kaufkraft sitze das Geld auch nicht mehr so locker. „Von einer Krise in die nächste – das ist echt herausfordernd“, so Aupers. Den Kopf in den Sand stecken will er nicht: „Wir bleiben am Ball, aber man muss sich immer neu motivieren.“