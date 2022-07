Neue Sozialstation will „Pflege neu denken“

Der Caritasverband setzt seinen Fokus nun vermehrt auf den Aufbau eigener Pflegedienstleistungsangebote. Um neue Kunden, aber auch Patienten ausführlich beraten zu können, entsteht derzeit die neue Sozialstation an der Letter Straße in Coesfeld und bietet einen großen Eingangsbereich mit Platz für Kunden und Mitarbeiter sowie weiteren Büros.

Caritas eröffnet Standort an der Letter Straße

Blicken gespannt und zuversichtlich in die Zukunft: (l.) Doris Hinkelmann (Ressortleiterin Pflege und Betreuung beim Caritasverband Kreis Coesfeld) und (r.) Daniel Weigert (neuer Leiter der Sozialstation Coesfeld)

Leiter dieser neuen Einrichtung wird Daniel Weigert werden. „Aufgrund seiner 22-jährigen Erfahrung im Bereich der Pflege eignet sich Herr Weigert hervorragend für den Aufbau der neuen Sozialstation“, sagt Doris Hinkelmann, Ressortleiterin Pflege und Betreuung beim Caritasverband. Weigert leistete seinen Zivildienst und machte darauf folgend eine klassische Ausbildung zum Altenpfleger. Zudem war er im Anschluss 13 Jahre bei einem großen, privaten ambulanten Pflegedienst und führte in seinem Team 70 Mitarbeiter.

„Die ambulante Pflege wird aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels ein immer wichtigerer Faktor in der Branche“, betont Hinkelmann. „Nicht umsonst ist das Motto: ,Solange es möglich ist sollen die Pflegebedüftigen zu Hause begleitet werden’“, fügt Weigert hinzu. Auch in puncto Nachhaltigkeit soll die neue Sozialstation zu einem Vorreiter beim Thema „Digitalisierung in der Pflege“ werden. „Wir nutzen die neue Sozialstation, um die Pflege neu zu denken. Somit wird sie fast ohne Papier auskommen“, erklärt der neue Leiter.

Das Angebot der Caritas erstreckt sich über die individuelle Hilfe bei der Hauswirtschaft über die Pflegeberatung sowie Behandlungspflege bis hin zum Hausnotruf und der Palliativ-Pflege. Mit der neuen Sozialstation will der Caritasverband laut Doris Hinkelmann in einen engen Austausch mit den Bürgern treten. Die Eröffnung der neuen Einrichtung ist für den 1. September geplant.