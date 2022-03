Neue Visionen und alte Diskussionen

Am Ende geht es eben immer um das Auto. Darauf stimmte schon der Impulsvortrag des live zugeschalteten Verkehrs-Experten Hermann Knoflacher (siehe unten) ein. Projektleiterin Sonja Rube, die die Veranstaltung moderierte, ließ keinen Zweifel daran, dass für eine zukunftstaugliche Stadt so ziemlich alles auf den Prüfstand gehöre: „Die Dinge müssen sich grundlegend ändern.“

Jens Keull (Coesfeld for Future) sieht das ähnlich. Klimaschutz und das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels seien die zentrale Aufgabe. Und dies betreffe ganz besonders den Autoverkehr, betonte Keull und verwies auf eine Studie, nach der dieser auf ein Drittel des heutigen Standes reduziert werden müsse.

Melanie Obst, Anwohnerin der Wetmarstraße stimmte mit ein: „Wir werden erschlagen vom Verkehr. Bei uns können Kinder nicht mit dem Laufrad fahren.“ Mehr Platz für andere Verkehrsteilnehmer und mehr Grün seien ihre Vorstellung von einer idealen Straße. „Viele Straßen haben keinen einzigen Baum, weil der Platz für Autos vergeben ist“, so die Coesfelderin.

Erwin Borgelt (Seniorennetzwerk) zeigte sich entsetzt über die geringe Bereitschaft Schulwege zu Fuß zu gehen – und die allgegenwärtigen Eltern-Taxis.

„Haben wir verlernt, zu Fuß zu gehen?“, fragte die Moderatorin Michael Laukamp (DJK Coesfeld). Er beobachte täglich, wie Leute mit dem Auto zum Fitnessstudio führen und dabei die absurdesten Anstrengungen unternähmen, um dort auch noch in erster Reihe zu parken. Rad und Auto seien mit großem Abstand die bevorzugten Verkehrsmittel auf dem Weg zu den Sportstätten, zu Fuß komme praktisch niemand, so Laukamp.

„Was ist mit denen, die nicht Radfahren können?“, fragte die Moderatorin in Borgelts Richtung. Da brauche es eben Hol- und Bringdienste, etwa per Rikscha, entgegnete der. Zugleich wundere er sich, warum so viele Arztpraxen im Stadtzentrum angesiedelt seien.

Gleiches gilt für das Krankenhaus. „Die Erreichbarkeit muss erhalten bleiben“, plädierte Christophorus-Geschäftsführer Mark Lönnies gegen eine autofreie Innenstadt. Das Auto werde im ländlichen Raum erhalten bleiben. „Wir brauchen einen schlauen Mix“, so Lönnies.

Dem pflichtete Einzelhändlerin Petra Heming bei. Es brauche mehr Parkplätze im Zentrum. „Für Lastenräder?“, fragte Moderatorin Rube überrascht. „Und Autos“, so Heming. Viele Kunden kämen wegen der schwierigen Parksituation nicht mehr. „Wir müssen auch an die Außenbereiche denken.“

Leichtes Augenrollen bei der Bürgermeisterin. „Parkplätze sind ein emotionales Thema in der Stadt“, so Diekmann. Beim Blick auf die Auslastung wundere sie sich allerdings. Denn nur an den Advents-Wochenenden, als das Parken auch noch kostenlos war, sei die Kapazität ausgelastet gewesen. „Geht es wirklich um mehr Parkplätze oder suchen die Leute kostenlose Parkmöglichkeiten?“, fragte sie. „Egal, wo ich bin“, stellte Stadtplanerin Sonja Rube fest, „wir landen immer in kürzester Zeit bei Parkplätzen.“ Es ist wohl keine allzu gewagte Prognose, dass dieses Thema auch in den nächsten Monaten erhalten bleibt. | Kommentar