Neue Wege für die Tradition gesucht

„Tradition und Bräuche“ lautete das Thema des neuesten Stadt-Dialogs, der am Mittwoch erneut digital stattfand. „Ist das hier nicht auch schon eine Tradition?“, begrüßt Bürgermeisterin Eliza Diekmann die Teilnehmer der Video-Schalte und fragt in die Runde, was Tradition ausmache.

Markus Eckrodt verweist auf seine Vorstandstätigkeit bei Bürgerschützen, Karnevalisten und im Kirchenchor. „Das sind drei Dinge, die schon nach Tradition klingen.“ Dieser Begriff sei aber oft negativ behaftet. „Es ist ein sehr schweres Wort.“ Davon solle man sich nicht hemmen lassen, sondern müsse auch einmal neue Wege gehen und damit neue Traditionen schaffen.

„Was man daraus macht, ist das Entscheidende“, entgegnet sein Schützen-Kollege Jan Brüggemann. Das 825-jährige Bestehen der Stadt in diesem Jahr könne man ja mal dafür nutzen, alle Vereine zu präsentieren. Der Marktplatz sei schließlich groß genug. „Ich würde es richtig feiern, wenn Corona das erlauben würde“, zeigt sich die Bürgermeisterin angetan von dem Vorschlag. Bis zum Stichtag in zwei Monaten sei dies zwar kaum zu realisieren, aber es bliebe ja noch das ganze Jahr.

Für Wolfgang Kraska, langjähriges Ratsmitglied, war es die Nachbarschaft, die ihn mit Coesfelder Traditionen in Berührung brachte. „Aber die Zeiten ändern sich. Die Leute gehen jetzt andere Wege.“ Andererseits funktioniere der Zusammenhalt in der Stadt nach wie vor. Das Prinzip der gegenseitigen Hilfe sei eine Möglichkeit, uralte Vereine weiterzuführen. Die Bürgermeisterin regt daraufhin eine Zusammenarbeit zwischen Schafsnachbarschaft und IBP an.

Viele Vereine seien aus der Not heraus entstanden, so Eckrodt. Heute gehe es eher um Geselligkeit. In Osterwick habe er erlebt, wie ein Schützenfest ein ganzes Dorf erst so richtig leben lasse, sagt Michael „Banny“ Banneyer. „Geselligkeit ist wichtig“, stimmt auch die Bürgermeisterin zu. In Lette gehe man am Totensonntag in die Kneipe, wo erst mal ein Korn getrunken werde. Auch in Coesfeld solle das künftig so laufen. „Das können wir von Lette lernen.“

Auch die Erinnerung sei wichtig, findet Eckrodt. Das Coesfelder Kreuz als Symbol tauche ihm in der Stadt deutlich zu wenig auf. „Das ist wirklich ein Markenzeichen. Wir sollten keine Angst haben, es in den Vordergrund zu stellen“, stimmt Banneyer mit ein. Angesprochen auf eine Wiederbelebung der Kulturnacht allerdings, dämpft er die Erwartungen. Dafür brauche es viele Akteure, die mitwirken und mindestens ein Jahr Planungszeit. Dafür fehle derzeit aber die Perspektive. Deshalb sehe er aktuell keine Möglichkeit.

Es wäre das große Ziel, Corona zu besiegen und gleichzeitig die Vereine für die Zukunft aufzustellen, dass sie „mit viel Power“ zurückkommen könnten, resümiert die Bürgermeisterin nach fast eineinhalbstündiger Diskussion. „Ich habe gemerkt, das ist ein Thema, nach dem sich alle sehnen.“