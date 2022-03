Neuer Glanz sorgt für glänzende Augen

Gut zwei Wochen sind die Restauratoren in der Kirche am Werk und haben den Chorraum – das ist der Bereich, in dem der Altar steht – sowie das erste Joch bereits fertig gestellt. „Risse mit einer Gesamtlänge von rund 110 Metern haben wir zunächst weiträumig geöffnet, denn mit Kalkmörtel geschlossen, die Flächen grundiert und mit Silikatfarbe gestrichen“, erklärt Kirchenmalermeister und Restaurator Andreas Eichholz, der den 300 Jahre alten Familienbetrieb mit Sitz in Bad Laer in zehnter Generation führt. Ein gutes Drittel der Schäden sei behoben, nach und nach arbeite sich das Team nun weiter Richtung Hauptportal vor. „Wobei nur der Chorraum komplett saniert wird, ansonsten beschränken sich die Arbeiten zunächst auf die Decke“, sagt Birgit Henke-Ostermann und verweist darauf, dass in absehbarer Zeit noch verschiedene Einbauten innerhalb der Kirche geplant sind. Erst in diesem Zuge sollen dann auch die Risse an den Wänden saniert werden. Zu den Kosten der Maßnahme wollten sich weder Henke-Ostermann noch ihre Finanzkirchmeisterin im Detail äußern. Kucharz: „Wir investieren einen hohen fünfstelligen Betrag aus Mitteln, die die Gemeinde speziell für die Gebäudeunterhaltung jährlich zurücklegen muss.“ Fördermittel fließen nicht. Den Abschluss der Maßnahme würde Birgit Henke-Ostermann am liebsten kurz vor Ostern sehen, aber da bremst Andreas Eichholz die Erwartung, zumal nach Abschluss der Sanierung der Altar gründlich gereinigt werden müsse. „Ok, aber in irgendeiner Form werden wir Ostern in unserer Kirche feiern“, kündigt die Pfarrerin an. Zur Not auch mit verhülltem Altar und zwischen den Steigern, die statt eines Gerüstes die Maler an ihren luftigen Arbeitsplatz bringen. Nach der Riss-Sanierung richtet sich der Blick auf die Sanierung der Portalfassaden. „Die Anträge auf Förderung sind gestellt, wenn alles planmäßig läuft, könnte in diesem Sommer oder Herbst mit der Maßnahme begonnen werden“, so Ulmann.