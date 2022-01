Neuer Rekord: 190 Pakete für die Tafel

Anne Dittmar-Grützner übergibt mit Johann Dittmar und Titus Grützner, die hier kräftig mit anpacken, die Pakete an die Fahrer der Tafel, Olli Seifferth und Tom Barte.

„Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir den Rekord des letzten Jahres knacken konnten“, sagt Henrike Dittmar laut Pressemitteilung, während sie gemeinsam mit ihren Kindern Frieda und Johann sowie ihrer Schwester und ihrem Neffen Titus den Fahrern der Tafel behilflich ist, die 190 Pakete in den Tafel-Sprinter zu laden. Tom Bartel und Olli Seifferth, müssen sogar zweimal fahren, um alle Spenden nach Coesfeld zu bringen.

„Wir sind wirklich überwältigt und danken allen Spenderinnen und Spendern von Herzen, wir sind nahezu sprachlos vor Begeisterung“, meldet sich Hildegard Sonnenschein, die Ansprechpartnerin der Coesfelder Tafel, direkt nach dem Eingang der Spenden bei den Organisatorinnen. Diesem Dank schließt sich auch das Team „Der umgekehrte Adventskalender“ an. Die Verantwortlichen sind sehr erfreut darüber, dass sich so viele Schulklassen, Kindergärten, Freundeskreise, Vereine, Familien und Einzelspender an der Aktion beteiligt haben. Absolut begeistert war das Team über die Arten von Spenden: Da war von Futterspenden für Tierliebhaber bis zu besonderen Drogerieartikeln für Senioren alles dabei.