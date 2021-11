Neuer Vorstand hält die Fäden in der Hand

Der Trägerverein des Puppen- und Spielzeugmuseums Coesfeld hat einen neuen Vorstand. Manfred Holters wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwochabend zum ersten Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist Magdalena Bücker. Als Schatzmeisterin fungiert Marianne Wiedau, als Schriftführerin Maria Busemann-Holters. Per Satzungsänderung war zuvor eine Erweiterung des Vorstands von vier auf sieben Personen beschlossen worden, sodass mit Marlis Pletzing und Edith Eckert-Richen zwei Beisitzerinnen sowie die neue ehrenamtlich tätige Museumsleiterin Steffi Jung in der Führungsriege des Vereins mitarbeiten. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig ohne Enthaltung gewählt. Die erste Vorstandssitzung ist für die kommende Woche angesetzt. Dann soll es auch schon um die thematische Ergänzung des bisherigen Profils gehen, wie Manfred Holters mitteilt.

Die Wahl eines neuen Vorstands war erforderlich geworden, nachdem der bisherige Vorstand (Bernd und Marlene Langehanenberg, Marianne Wiedau und Maria Busemann-Holters) geschlossen zurückgetreten war. Die Vorgeschichte dazu – die gescheiterten Bemühungen des Ehepaars Langehanenberg, das Puppenmuseum in städtische Trägerschaft zu überführen – war natürlich auch Thema der Versammlung, die nach Vereinsangaben „in ruhiger und konstruktiver Atmosphäre stattfand“. In erster Linie richtete sich der Blick der Museumsfreunde jedoch nach vorne. „Wir werden mit der Stadt und der Politik ein gutes Verhältnis aufbauen und beweisen, dass auch auf Ehrenamtsbasis ein Generationswechsel zu weiterem Aufschwung führen kann“, heißt es dazu in einer Vereinsmitteilung. Neue Verhandlungen mit der Stadt werde es in absehbarer Zeit nicht geben.

Bei der Versammlung wurde noch einmal bestätigt, dass alle bisherigen Exponate dem Museum weiterhin zur Verfügung stehen, was durch langfristige Dauerleihgabeverträge abgesichert sei. Darüber hinaus gebe es aber auch zahlreiche Stücke, die Eigentum des Museums seien. Dies alles sei in einem Inventarverzeichnis erfasst, so Holters. Einige Mitglieder erklärten sich spontan bereit, den Museumsdienst zu übernehmen. Somit kann das Puppen- und Spielzeugmuseum in der bekannten Form weitergeführt werden. Durch eine weitere, einstimmig beschlossene Satzungsänderung ist es dem Verein künftig möglich, Personen, die sich um den Verein verdient gemacht haben, zu ehren. Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung findet Ende April 2022 statt.