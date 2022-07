Neues Berkel-Quartett als Trio

Elisabeth Borgert aus Coesfeld hatte ihre Bekannten bereits gefunden. Sie belegten allein eine Biertischgarnitur. „Wir sind bei jedem Feierabendmarkt hier. Das gemütliche Zusammensein, zusammen essen und trinken, Freunde treffen. Das tut richtig gut nach zwei Jahren Corona. Wir nennen uns auch Feierabendmarkt“, gestand sie lachend und ergänzte: „Die heutige Band ist das Beste, was wir hier gehört haben. Es ist die Rockmusik aus den 1960er Jahren. Diese Musik ist einfach nicht wegzudenken.“

Doch auch hier hatte die Corona-Pandemie zugeschlagen. Es sollte der erste Auftritt des Berkel-Trios als Berkel-Quartett sein. Neuzugang Werner Koblentz (Bass) war auch da. Zusammen mit Bernd Herrmann (Gesang/Akustik-Gitarre/Blues-Harp) und Friedhelm Becker (Drums) sorgte er mit Songs von Eric Clapton, Peter Green, Bob Dylan und Dire Straits für die schwungvolle musikalische Unterhaltung. Dafür fehlte Andreas Benkhofer (Banjo/Gitarre), da er an Corona erkrankt war. Herrmann stammt aus Ascheberg, Becker aus Coesfeld, Koblentz aus Neubeckum und Benkhofer aus Dortmund. Alle vier haben schon in verschiedenen Formationen gespielt.

„Werner Koblentz ist ein langer Wegbegleiter von mir. Er ist der Vater einer Schülerin, die ich unterrichtet habe. Seit 2000 treten wir zusammen auf in verschiedenen Bands“, erläuterte Herrmann. „Beim Berkelsommer auf der Bühne im Schlosspark am 13. August ab 15 Uhr spielen wir dann wirklich als Quartett“, versicherte Herrmann. Dann ist eben dort die Premiere als Berkel-Quartett.

„I want you“, „Imagine“, „Heroes“ oder „Summertime“ waren nur einige Titel, welche die Band in ihrem schützenden Zelt in freier Cover-Version interpretierte. Da konnte es schon mal passieren, dass ein Vater mit seiner kleinen Tochter in perfekter Armhaltung dazu tanzte. Nur der Größenunterschied musste durch die starken Arme des Vaters überwunden werden.

7 nächster Feierabendmarkt 4. 8. (1. u. 3. Donnerstag im Monat), 16 bis 20 Uhr