Neues Kabel kommt frühestens im März

Es war ein Paukenschlag, den Stadtbaurat Thomas Backes kurz vor Weihnachten mit in die politische Landschaft brachte: Im geplanten Gewerbegebiet Letter Bülten liegen auf einem Grundstück, auf dem die Firma Parador ein Logistikzentrum realisieren will, Leitungen der Bürgerwindparks Letter Görd und Flamschen. Das sei erst kurz zuvor bei einem Ortstermin aufgefallen (wir berichteten). Da eine Überbauung nicht möglich ist, muss auf einer Länge von 240 Metern möglichst zügig ein neues Kabel verlegt werden. Kosten: 175 000 Euro. Nun wurde auf AZ-Nachfrage bekannt, dass das wohl frühestens im März passieren wird.

Schweres Gerät ist bereits angerückt, um die ersten Arbeiten für das neue Gewerbegebiet Letter Bülten zu erledigen. Unter anderem will die Firma Parador dort ein neues Logistikzentrum realisieren. In die Quere kommt allerdings ein Kabel, das bei der Planung übersehen wurde und mit dem Strom von zwei Bürgerwindparks transportiert wird. Dieses Kabel muss zuerst neu verlegt werden.

„Die erforderlichen Kabelstränge werden derzeit produziert und voraussichtlich im März geliefert“, informiert Andrea Zirkel, Pressesprecherin der Stadt. Das bestätigt auch Oliver Keßler, Geschäftsführer der Bürgerwindpark Flamschen GmbH & Co. KG, der die Bauarbeiten vonseiten der Windparks begleitet. Wie Zirkel berichtet, würde der Streifen, in dem heute die Kabel liegen und der, in dem sie im März verlegt werden, zurzeit für die Baumaßnahmen nicht genutzt. „Sobald die neuen Kabel verlegt und die alten stromfrei sind, werden die Arbeiten in diesem Bereich nachgeholt“, so Zirkel.

Von der Bundesstraße 474 aus – auf dem Weg von Lette nach Coesfeld – ist es unübersehbar, dass die ersten Arbeiten im künftigen Gewerbegebiet begonnen haben. Nachdem die Politik nach vielen Diskussionen die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen hat, ist das Areal nun mit Bauzäunen eingefasst. Die Vorarbeiten zur Errichtung des Logistikzentrums für Parador haben bereits begonnen, das Abwasserwerk wird die gesicherte Vorflut bis Ende Januar erstellt haben. Zeitgleich werde laut Andrea Zirkel durch die Stadt die Löschwasser- und durch die Emergy die Medienversorgung sichergestellt. Alle Arbeiten seien im Zeitplan.

In der neuen Baustellenzufahrt wurden Leerrohre verlegt, damit später die Kabel der Windenergieanlagen dort eingezogen werden können. „Wenn das neue Kabel liegt, wird das alte Kabel kurz spannungslos geschaltet und dann an das neue Kabel gemufft. Es sind voraussichtlich keine oder nur geringe Verluste zu erwarten, da wir uns ein windarmes Zeitfenster aussuchen können“, spricht Keßler für die Bürgerwindparks.