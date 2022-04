Neustart für Flüchtlingsinitiative Lette

Rund 80 Geflüchtete leben aktuell in den Blockhütten an der Bruchstraße. Die meisten der Menschen kommen aus Afghanistan und Syrien. Jetzt werden neue Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine erwartet. Zeit für einen Neustart für die Letteraner Flüchtlingsinitiative. Diese hat sich nach der großen Flüchtlingswelle 2016 gegründet und seitdem Sprachförderung und Integrationshilfe für die Menschen angeboten. Doch seit Pandemiebeginn waren deutlich weniger Freiwillige im Einsatz.

„Es sollen Angebote für alle Geflüchteten geschaffen werden, unabhängig von der Nationalität“, erklärt Gerold Wilken, der als Initiator seit 2016 aktiv mit dabei ist. „Jede Idee und jedes Engagement sind herzlich willkommen!“ Seit 2020 konnten die Sprachförderangebote wegen Corona nicht stattfinden, diese sollen jetzt wiederbelebt werden. Dafür werden noch Freiwillige gesucht. Auch Menschen zur Kinderbetreuung, zum Erklären der Verkehrsregeln und für den Fahrradunterricht können einen wichtigen Beitrag leisten. Selbst Gebäck kann helfen. Das gemeinsame Kuchenessen und Kaffeetrinken fördert den Austausch und hilft so bei der Integration. „Es kommen Menschen, die sich integrieren wollen, und wir wollen unseren Teil dazu beitragen“, so Wilken.

Sehr gut ausgebildete Menschen seien es, die aktuell in den Blockhütten leben, so berichtet Christoph Nolte, der sich ebenfalls in der Flüchtlingsinitiative engagiert. Doch das Gelände sei wieder einmal in einem schlechten Zustand (wir berichteten bereits 2017). „Da steht Wasser vor den Haustüren, teilweise 15 Zentimeter tief. Das ist quasi eine Seenplatte.“ Gemeinsam mit den Geflüchteten wollen die Freiwilligen den Zustand des Geländes verbessern. Dabei sind sie aber auf Unterstützung der Stadt angewiesen. Von dieser seien sie bislang aber immer wieder vertröstet worden. Auf AZ-Nachfrage teilt Andreas Kolm, bei der Stadt zuständig für die Unterbringung von Geflüchteten, mit: „Wir haben das Problem erkannt und arbeiten an einer Lösung.“ Das Problem bestehe darin, dass sich der Boden zwischen den Hütten über die vergangenen Jahre hinweg verdichtet habe. Es sei immer mehr Sand in den Kies eingedrungen, das verhindere das Ablaufen des Wassers.

Aktuell werden die meisten Geflüchteten aus der Ukraine noch bei Privatpersonen untergebracht. Der Zugang zur Dorfgemeinschaft für alle Menschen, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen, ist wichtiger Bestandteil des Engagements. Wer sich einbringen möchte, eine Idee hat oder etwas anderes beitragen kann, der darf sich bei Gerold Wilken melden. Telefon: 0170/5321616