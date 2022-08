Nicht alle Anträge werden bewilligt

Nur vier Tage hat es gedauert, bis die Möglichkeit der Antragstellung in vielen Bereichen schon wieder eingestellt wurde. „Der Klimaschutzfonds war ein voller Erfolg“, teilte Klimaschutzmanagerin Johanna von Oy in der Sitzung des Umweltausschusses jetzt mit. 139 Förderanträge von Privatpersonen, die damit Projekte zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung umsetzen wollen, hat die Stadt erreicht – das sprengt bei Weitem den Förderungsrahmen und sorgt dafür, dass nicht alle Anträge bewilligt werden.

91 Anträge wurden eingereicht, mit deren Fördergeldern Photovoltaik-Anlagen installiert werden sollen – mit 65 Prozent macht das mit Abstand den größten Teil aller Anträge aus. Finanzielle Zuschüsse erhoffen sich Antragsteller zudem für Lastenräder, Fahrradanhänger, Erneuerung von Fenstern und Türen, Verstärkung der Dämmung oder auch für Fassaden- und Dachbegrünung und Baumpflanzungen. Auch die Buddelgruppe in Lette hat einen Antrag in der Kategorie „Individuelle Klimaschutzprojekte“ gestellt, der erst am Mittwoch bewilligt wurde, wie Johanna von Oy im Ausschuss mitteilte. Sie selbst ist Mitglied der Buddelgruppe, wie sie auf Nachfrage bestätigte. „Der Antrag ist aber völlig unabhängig von mir eingereicht worden. Ich habe mich bei der Beratung und Entscheidung, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht, nicht beteiligt“, stellt sie klar.

Insgesamt umfasst der Fonds ein Volumen von 55 000 Euro, Anträge wurden in Höhe von 66 700 Euro gestellt. 30 000 Euro von den Mitteln stammen aus dem städtischen Haushalt, die restliche Summe ergibt sich aus der Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen des Landes NRW. Es muss differenziert werden, dass sich diese 25 000 Euro ausschließlich auf Förderungen für Lastenräder und Fahrradanhänger beschränken. In diesem Sektor seien bisher Förderanträge in Höhe von 6700 Euro eingegangen – bis dieses Budget ausgeschöpft ist, sind weitere Anträge möglich.

Rechnet man, davon abgesehen, alle anderen Einreichungen zusammen, wurden Anträge von 60 000 Euro gestellt – damit liegt diese Summe doppelt so hoch wie die Fördermöglichkeit. Das führt dazu, dass nicht alle Anträge bewilligt werden können. Wie die Stadt informiert, werden diese nach zeitlichem Eingang bearbeitet. Bei einem Teil der Anträge handele es sich um sogenannte „Mittelreservierungen“ – dann wurde die Fördermaßnahme noch nicht umgesetzt. Diese Einreichungen, sofern noch Nachweise von den Antragstellern fehlen, werden auf eine Warteliste gesetzt. Werden diese nicht fristgerecht eingereicht, können weitere Anträge auf der Warteliste berücksichtigt werden.

Das Klimaschutzmanagement empfiehlt bei einer eventuellen Neuauflage des Fonds, auf Förderungen von PV-Anlagen zu verzichten. Als Grund wird in der Sitzungsunterlage angeführt, dass „vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung der Energiepreise finanzielle Anreize für die Errichtung von PV-Anlagern nicht notwendig sind, um den Ausbau vor Ort zu forcieren“.