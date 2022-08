„Nicht alle Einsparungen sind gewollt“

Der Umbau des Heimathauses in Lette muss 234 000 Euro günstiger werden – so entschied der Rat mehrheitlich im Juni. Uwe Dickmanns (Stadt) brachte nun im Bezirksausschuss hervor, dass nicht alle von der Stadt vorgeschlagenen Einsparungen vom Heimatverein gewollt sind. Nun will man gemeinsam überlegen, wie diese einzusparende Summe erreicht werden kann.

Foto: Foto: Leon Seyock/Archiv