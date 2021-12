Nicht nur der Ochse erstrahlt in neuem Glanz

Im Moment führt die Firma Dirks noch die letzten Arbeiten an den Sandstein-Einfassungen der Rathaus-Fenster durch und auch das Balkon-Geländer wartet noch auf die Montage, alle anderen Gewerke sind fertig und so kann das Baugerüst zum Marktplatz hin, das seit August die Sicht aufs Rathaus versperrt, in den nächsten Tagen abgebaut werden.

„Der Großteil der Sanierungsarbeiten ist erfolgreich abgeschlossen. Nur direkt über dem Haupteingang und zur Lambertikirche hin bleiben noch Teile des Gerüstes bis Mitte Dezember stehen. Anschließend erfolgen noch Sanierungsarbeiten an den Sandsteinsockeln“, informiert Bauleiter Jürgen Kleine Wolter vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadtverwaltung.

Er weist darauf hin, dass der Zugang zu den öffentlichen Toiletten am Rathaus dadurch weiterhin nur von der Münsterstraße aus frei ist: „Der Durchgang neben der Lambertikirche ist noch nicht wieder offen, die Umleitung um die Kirche herum bleibt deshalb noch bestehen.“

Sobald das Baugerüst verschwunden ist, wird erkennbar, was die beteiligten Dachdecker, Steinmetze, Maler und Metallbauer in den letzten Wochen geleistet haben. Besonders die hellen Sandstein-Elemente und der Ochsenkopf am Giebel leuchten in neuem Glanze.