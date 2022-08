Nicht nur für die „breite Masse“

Mit einem großen Ausrufezeichen müsste mindestens einer der Vorträge versehen werden, wie Dr. Norbert Riedel von den Christophorus-Kliniken erklärt. „Neue und mutierte Viren – Wege aus der Pandemie“ lautet das Thema an einem Abend in der Vortragsreihe im Gesundheitsforum. An insgesamt neun Abenden erfahren Interessierte Wissenswertes rund um die Gesundheit – die Themen sind dabei breit gestreut, wie die Kooperationspartner in einem Gespräch vorgestellt haben. „Es wird solide Informationen von Referenten aus der Region geben“, unterstreicht Riedel, Sprecher der Arbeitsgruppe.

Sorgte die Pandemie in 2020 immerhin dafür, dass nur zwei und im vergangenen Jahr keiner der geplanten Vorträge über die Bühne gehen konnten, hebt das Coronavirus nun ein ganz neues Thema im Gesundheitsforum auf den Tisch. Anhand dessen sollen weitere Viren und Mutanten ins Auge gefasst werden und auch, welche Wege gegangen werden müssen, um aus der Pandemie herauszukommen. Den Vortrag halten wird Prof. Dr. med. Lutz von Müller, Facharzt für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie an den Christophorus-Kliniken. Auch mit dem Publikum will der Referent an diesem Abend ins Gespräch kommen, so wie im Übrigen bei allen Vorträgen: „Fragen sind im Anschluss an die Veranstaltungen erwünscht und können je nach Teilnehmerzahl auch in persönlichen Gesprächen geklärt werden“, so Riedel.

Bei den Vorträgen legen die Organisatoren, zu denen auch die Familienbildungsstätte, die Volkshochschule, der Coesfelder Ärzte-Ring sowie die Zahnärzte zählen, besonderen Wert auf zwei Dinge: „Wir möchten einerseits mit den Veranstaltungen nicht nur die breite Masse, sondern auch kleine Gruppen ansprechen“, erklärt Riedel das Programm.

Wie etwa beim ersten Vortrag, der bereits am Mittwoch in der kommenden Woche (17. 8.) stattfindet. Es wird um das Thema Familie und Krebs gehen. „Viele wollen es aber vielleicht gar nicht an sich heranlassen“, überlegt der Arbeitskreissprecher. Aber auch wenn die Runde an dem einen oder anderen Abend mal kleiner ausfallen sollte, tue das dem Informationsgehalt keinen Abbruch, wie die vergangenen Vortragsreihen gezeigt hätten. Zum zweiten werde mit dem Gesundheitsforum laut Riedel die „örtliche Kompetenz“ auf die Bühne gehoben. Praxisorientiert legen die Referenten an den neun Abenden die Inhalte dar.

Ein Thema, das immer wieder großen Anklang finde, sei die Orthopädie. So wird beispielsweise über das Knie gesprochen und welche neuen Wege es zum beschwerdefreien Gehen gibt. „Es ist ungemein spannend, was heute alles möglich ist“, macht Riedel Lust auf den Vortrag. Auch wenn alle Themen, die die neue Veranstaltungsreihe bereithält, in der Vergangenheit schon einmal gestreift wurden: „Die Vorträge werden um moderne Verfahrensweisen angereichert. So ergeben sich immer wieder neue Aspekte“, freut sich Riedel auf die Abende.

Die Vorträge:

-„Familie und Krebs – Wie Kinder in der Krankheitsbewältigung unterstützt werden können, wenn Angehörige betroffen sind“: 17. 8. um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte

-„Knieprobleme? Neue Wege zum beschwerdefreien Gehen“: 21. 9. um 19 Uhr in der Volkshochschule

-„Neue und mutierte Viren – Wege aus der Pandemie“: 26. 10. um 19 Uhr in den Christophorus-Kliniken

-„Herz außer Takt: Vorhofflimmern. Erkennung und Behandlung“: 16. 11., 19 Uhr in der Familienbildungsstätte

-„Pflanzliche Arzneimittel: Harmlos oder hochwirksam?“: 18. 1. 23 um 19 Uhr in der Volkshochschule

-„Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer“: 15. 2. um 19 Uhr in den Christophorus-Kliniken

-„Inkontinenz: schwache Blase – ein Frauen- und Männerthema“: 15. 3. um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte

-„Bewusst älter werden – Tipps für körperliches und geistiges Wohlsein“: 3. 5. um 19 Uhr in der Volkshochschule

-„Soweit die Beine tragen – Diagnose und Therapie der Schaufensterkrankheit“: 24. 5. um 19 Uhr in den Christophorus-Kliniken -lsy-