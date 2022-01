„Nightgroove“ fällt wieder Corona zum Opfer

Coesfeld

(ds). Auch in diesem Jahr wird es keinen „Nightgroove“ in Coesfeld geben. Veranstalter Michael Barkhausen hat das Event, das am 9. April geplant war, jetzt aufgrund der Corona-Entwicklung abgesagt. Es ist nach 2020 und 2021 die dritte Absage in Folge wegen der Pandemie. Er bedauert das sehr: „Wirklich gerne hätte ich mit Ihnen und euch gemeinsam die abklingende Pandemie mit einem rauschenden Nightgroove gefeiert“, schreibt er den Kooperationspartnern. Fast alle der schon für 2020 verpflichteten Bands hatten auch zugesagt, an dem Abend in Coesfelder Restaurants, Bars und Kneipen aufzutreten. Zu groß sei jedoch die Gefahr, dass behördliche Anordnungen oder ein möglicherweise zu erwartender Besucherrückgang den Erfolg gefährdet hätten, so Barkhausen. Deshalb zog er die Notbremse. Neu geplant wird jetzt für den 22. April 2023.