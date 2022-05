Noch einmal alles raushauen

Es ist das letzte Training im Tanz-Centrum in Coesfeld, wo das Duo in den vergangenen Wochen nahezu unzählige Stunden verbracht hat. Am 20. Februar hatten sie sich dort zum ersten Mal getroffen, um einen Tanz einzustudieren. „Jetzt sind wir immer noch da“, schüttelt Renata Lusin den Kopf. In der Woche vor dem Finale, als eines der drei besten Paare. „Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir so weit kommen und jetzt um den Pokal kämpfen dürfen.“ Aber die Profitänzerin weiß, warum sie die gemeinsame Reise so lange genießen dürfen. Seine positive Art, sein Mut, sein Durchhaltevermögen – „Matze hat mich so überrascht und inspiriert“, schwärmt die Titelverteidigerin, die vor einem Jahr mit Rúrik Gislason den Pokal für den „Dancing Star“ abgeräumt hat. Überragend sei die Entwicklung gewesen. Und trotz aller Anstrengungen habe Mathias Mester niemals gesagt, dass er keine Lust mehr habe.

Auch wenn der 35-Jährige oft an seine Grenzen und darüber hinausgekommen ist. Wie an diesem letzten Tag in Coesfeld, als sie gleich drei Tänze für das Finale perfektionieren müssen. Die Rumba, ausgewählt von der Jury, den Paso Doble als Lieblingstanz des Duos und den Freestyle als krönenden Abschluss. Vor einer Reihe von Kindern des Tanz-Centrums sowie einigen Vorstandsmitgliedern um die Vorsitzende Silke Eckrodt ziehen sie ihr Programm komplett durch – auch als Dankeschön dafür, dass der Verein und seine Gruppen es über einen so langen Zeitraum möglich gemacht haben, das intensive Training am Rottkamp absolvieren zu dürfen.

Coesfeld als Ausgangspunkt für die fantastische „Let’s Dance“-Reise, auch das ist für Renata Lusin ein wichtiger Erfolgsfaktor. Sie hätten im Laufe der Zeit auch zum Training nach Köln wechseln können, was für die 34-Jährige deutlich näher gewesen wäre. „Aber ich habe mich verliebt in diesen Verein und in Coesfeld“, lächelt sie. Top Bedingungen habe sie vorgefunden, zwei Räume mit großer Spiegelfläche, dazu eine tolle Terrasse und viel Tageslicht. Dazu jeden Morgen frischen Kaffee und immer mal wieder einen leckeren Kuchen von Hildegard Kestermann. „Umso schöner wäre es, wenn wir den Pokal nach Coesfeld holen könnten.“

Ob das klappt gegen die starke Konkurrenz Janin Ullmann/Zsolt Sándor Cseke und René Caselly/Kathrin Menzinger? Abwarten. Am Ehrgeiz soll es nicht scheitern. Und doch gehen sie ganz locker in dieses große Finale. „Wir haben schon gewonnen, weil wir so weit gekommen sind“, weiß „Matze“ Mester, dass ihm wohl kaum jemand diesen Durchmarsch zugetraut hätte. Seine Profipartnerin ist zum fünften Mal bei „Let’s Dance“ dabei, steht zum dritten Mal in Folge im Finale – dennoch ist ihr schon jetzt klar, dass diese Staffel für sie unvergessen bleibt. „Matze hat als Kleinwüchsiger gezeigt, dass es für das Tanzen keine Grenzen und Normen gibt“, sagt sie. „Das bleibt für immer in Erinnerung.“

In bester Erinnerung wollen sie auch diesen letzten Auftritt heute Abend behalten. Ob sie am Ende gewinnen oder nicht, „wir wollen das Maximum zeigen, das wir können“, betont Renata Lusin. Dann ist diese verrückte, außergewöhnliche Reise vorbei – für Mathias Mester steht schon fest, was anschließend passiert: „Eine Woche schlafen . . .“ 7 „Let’s Dance“-Finale heute um 20.15 Uhr live bei RTL.