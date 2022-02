Noch kein Wolfsbeweis in Coesfeld

Nach einem Wolfsnachweis in Darfeld-Höpingen und einem gerissenen Stück Damwild auf der Wildpferdebahn in Merfeld kommt es auch in Coesfeld hin und wieder zu vermeintlichen Wolfssichtungen. Bestätigt haben sich diese aber bislang nicht, wie Klaus Dahms erklärt. „Wir hatten mal in Flamschen ein wolfsähnliches Tier, das während einer Drückjagd aus 30 Metern gesehen wurde“, berichtet der Wolfsberater des Kreises Coesfeld. „Gefilmt oder bestätigt werden konnte der ,Wolf’ aber nicht“, sagt Dahms.

In den Coesfelder Bauerschaften ist bislang noch kein Wolf zweifelsfrei nachgewiesen worden – anders als in Höpingen und auf der Wildepferdebahn in Merfeld, wie Wolfsberater Klaus Dahms berichtet.

Immer wenn entsprechende Filmaufnahmen auftauchen oder Weide- und Wildtiere gerissen werden, ist Klaus Dahms zur Stelle. Aktuell ist er einer Sichtung zwischen Coesfeld und Holtwick auf dem Brink in Höhe der Kapelle nachgegangen. „Ich bin dort auf die Pirsch gegangen, habe auch an Zäunen und Brombeersträuchern nach Haaren gesucht“, erzählt Dahms – doch Fehlanzeige. Bei einem weiteren Fall aus der Dülmener Bauerschaft Börnste, wo ein Kamerun-Schafsbock gerissen wurde, wartet Dahms noch auf das Ergebnis der DNA-Analyse. Bei Bildern von Wildkameras muss Dahms nicht nur anhand des Erscheinungsbildes des Tieres bezeugen, dass es sich wirklich um einen Wolf handelt, sondern auch beweisen, dass das Foto wirklich vor Ort entstanden ist „und es sich nicht um ein Foto aus Brandenburg handelt“, schmunzelt Dahms. Bei einem Riss nimmt er auch eine DNA-Probe zur Untersuchung und schaut sich die Bissspuren an.

Das nächste Wolfsgebiet in Schermbeck ist nicht weit weg und so könne es immer mal vorkommen, dass ein Wolf durchzieht – so wie vor einigen Wochen in Höpingen. Dass das Thema Wolf auch „emotional stark belasten“ kann, „wenn zum Beispiel ein Pony gerissen wird“, könne Dahms – selbst Schafhalter – vollkommen nachvollziehen.

Die Landwirte reagieren auf die bislang wenigen Sichtungen besonnen. „Man verfolgt das natürlich, aber deshalb werden jetzt noch keine Zäune hochgezogen“, sagt Ortslandwirt Marcel Uesbeck. Sein Pferd holt er nachts aber trotzdem vorsichtshalber in den Stall.

Auch Coesfelds Hegeringleiter Franz-Josef Segbert vermeldet aus dem „Nahbereich keinen einzigen richtigen Beweis, dass ein Wolf dagewesen ist.“ Ein Wolf sei noch vorsichtiger als ein Fuchs. „Wie oft haben Sie einen lebendigen Fuchs gesehen?“, fragt Segbert rhetorisch. Noch unwahrscheinlicher sei es dann, einem Wolf in freier Wildbahn zu begegnen, solange dieser sich nicht an den Menschen gewöhne. Auch Klaus Dahms stuft das Risiko, das von Wölfen für den Menschen ausgeht, als gering ein. „Man muss jetzt keine Angst haben, wenn man durch den Wald geht“, sagt der ausgebildete Wolfs- und Luchsberater. „Es sind viele Tierarten wieder da, die hier auch hingehören“, sagt Dahms. Dazu zählt neben dem Wolf, der vor rund 150 Jahren in Deutschland ausgerottet wurde, unter anderem auch der Biber. Gleichwohl müsse der Mensch hierzulande erst wieder lernen, mit diesen Tieren zu leben.

Und was ist mit dem Luchs? „Luchspotenzial haben wir hier nicht. Der Luchs braucht große zusammenhängende Wälder wie im Harz“, erklärt Dahms und fügt dann hinzu: „Obwohl: In Flamschen hatten wir auch mal einen Luchs. Der war aber aus einem Tierpark ausgebrochen.“ | Rosendahl