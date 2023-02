„Noch länger ohne Leser, das geht nicht“

Bekanntlich hatte Ende November ein kleiner Haarriss an einer Stelle der Sprinkleranlage für einen großen Wasserschaden gesorgt. „Gerade nach Corona hatten wir endlich das Gefühl, dass alles wieder normal läuft und dann das. Zuerst hatte sich der Teppich im ersten Obergeschoss vollgesogen, dann tropfte es durch die Decke nach unten“, erinnert sich die stellvertretende Leiterin. Das Glück im Unglück: Weder die Regale, die auf Metallfüßen stehen, noch die Medien wurden beschädigt. „Aufgrund der Luftfeuchtigkeit hatte sich das eine oder andere Buch schon gewellt, aber das ist alles wieder zurückgegangen.“ Dafür haben nicht zuletzt drei Wochen mehrere Bautrockner gesorgt. Die Bücher wurden übergangsweise in die dritte Etage gestellt. „Als dann die entliehenen Medien nach und nach zurückgebracht wurden, füllten sich unsere Büros. Wir hatten dann die Idee, dass wir diese doch wieder entleihen könnten statt sie bei uns zu halten“, so Barbara Hölker. Die Idee der Pop-up-Bibliothek war geboren. „Das lief super, die Leser hatten uns wirklich gefehlt. Und gerade in den Ferien waren die Familien dankbar, dass sie etwas ausleihen konnten.“

Jetzt kehrt nächste Woche etwas Normalität zurück. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun: „Im ersten Obergeschoss fehlt noch die Servicetheke, der Schreiner muss noch tätig werden und die IT muss alles wieder anschließen. Das Erdgeschoss bleibt leider nach wie vor geschlossen, der Teppich muss noch angefertigt werden. Das ist eine Sonderfarbe.“ Auf die Medien, die dort stehen, müssen die Leser aber nicht gänzlich verzichten. „Der Großteil der Kinder- und Jugendliteratur steht jetzt ebenfalls im ersten Obergeschoss, Zeitschriften und Zeitungen befinden sich in der zweiten Etage. Das ist zwar etwas eng, aber dann entdeckt man ja vielleicht noch einmal Ecken, die man vorher nicht kannte“, nimmt sie es mit Humor. „Das Schöne ist, dass nun endlich auch die Kinderbücher aus dem Lesezauber ausgeliehen werden können. Denn der war gerade erst gestartet, als wir die Bücherei wieder schließen mussten.“

Der Zugang zur Bücherei erfolgt, solange das Erdgeschoss geschlossen ist, ein genaues Datum gibt es noch nicht, über die Rückseite an der Weberstraße. „Das bedeutet leider, dass der Zugang noch nicht wieder barrierefrei sein wird“, so Barbara Hölker. Der Aufzug im Gebäude funktioniere aber. „Die Selbstausleihe ist ebenfalls noch nicht wieder möglich.“ Mit Eröffnung der Bücherei startet auch wieder das Bilderbuchkino, um eine Woche nach hinten verschoben, am Samstag (11. 2.) von 10.30 bis 11.30 Uhr.