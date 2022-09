Notbremse bleibt vorerst unangetastet

Keine leichte Entscheidung, wie die vorangegangene Diskussion deutlich machte. „Der Haushalt fliegt uns um die Ohren“, sorgte sich etwa Angela Kullik (Familienpartei), dass sich die Stadt finanziell übernimmt, und nahm einen Gedanken auf, den die Verwaltung in der Sitzungsvorlage formuliert hatte: „Wir könnten nach dem ersten Bauabschnitt aufhören.“ Ähnlich äußerte sich Gerrit Tranel für die CDU-Fraktion: „Wir nehmen den Kostendeckel immer weiter hoch. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir das Projekt noch so machen können, zumal die Kosten sehr wahrscheinlich weiter steigen. Bei 70 Mio. Euro wird nicht Schluss sein.“ Ralf Nielsen (SPD) erinnerte daran, dass 2016 ein Kostenrahmen von 28 Mio. Euro (ohne Sanierung der Sporthallen) im Raum stand. „Jetzt sind wir bei 64,5 Mio. Euro. Wir müssen alles anschauen. Es ist an der Zeit, sich an der ein oder anderen Stelle unbeliebt zu machen.“

„Wir tun uns natürlich auch schwer, sind aber dafür, weiterzugehen, auch weil das Projekt schon weit fortgeschritten ist“, so Erich Prinz (Grüne). Auch Robert Böyer (Pro Coesfeld) machte deutlich, dass seine Fraktion dass Projekt nicht verlassen werde und mahnte, nicht zuerst bei der Bildung die Notbremse zu ziehen. Böyer weiter: „Wir wollen kein Bildungsschloss, sondern eine funktionierende Schule.“

Die Verwaltung sieht den Projektstopp nach dem ersten Bauabschnitt ebenfalls kritisch, zumal die Sanierung der Bestandsgebäude unumgänglich ist, und schlug der Politik vor, das Projekt weiterzuführen.

Ralf Nielsen (SPD) fasste noch ein weiteres heißes Eisen an: die denkbare Konzentration der beiden städtischen Gymnasien Nepomucenum und Heriburg am Standort Schulzentrum, bei gleichzeitiger Umsiedlung der Theodor-Heuss-Realschule an die Seminarstraße. Nielsen: „Wir müssen sehen, wie wir Synergien schaffen. Da darf es keine heiligen Kühe geben.“ Tobias Musholt (CDU) warnte jedoch nachdrücklich vor einer „Schulrochade“. „Das würde nur viel Unruhe erzeugen, auch Kosten verursachen und vermutlich nur geringe Einsparungen bringen.“

Trotz einiger Bauchschmerzen zog der Ausschuss nicht die Notbremse und folgte dem Verwaltungsvorschlag, verständigte sich aber auch darauf, fraktionsübergreifend alle Bauinvestitionen der Stadt genau anzuschauen, insbesondere die Investitionen in das Schulzentrum, und gemeinsam zu überlegen, welche Einsparpotenziale es gibt. Dies soll erstmals in einem nichtöffentlichen Workshop am 30. September passieren. | Kommentar