Notfall-Pläne für Blackout

Wie im Nachbarkreis Borken sei in Absprache mit der Feuerwehr die Einrichtung so genannter Notfallinformationspunkte geplant, an denen im Falle eines Blackouts Bürger Infos bekommen können, Notrufe absetzen können sowie Informationen und ein Grundangebot an Versorgung erhalten können.

Diese Pläne sollen aber noch in der nächsten Bürgermeister-Konferenz im November zwischen den Kommunen im Kreis abgestimmt werden. Denkbar sei es laut Thies auch, Wärmehallen oder -stuben bei Ausfall der Gasversorgung zu betreiben. Besonders konkret sind diese Pläne aber noch nicht. Für diesen Fall appellierte er aber auch an die Nachbarschaftshilfe, denn den Platz am Kamin könne man auch gut mit den Nachbarn teilen.

Keinen Überblick habe die Stadt über zu Hause lebende Pflegebedürftige oder Beatmungs-Patienten, die im Notfall auf Hilfe angewiesen wären. „Für die Stadt ist das nicht zu erfassen.“

Michael Fabry (FDP) wollte wissen, welche Auswirkungen ein Blackout auf die Gas- und Wasserversorgung hätte. „Bei bundesweiten Stromausfällen geht gar nichts mehr“, orakelte der Erste Beigeordnete Thomas Backes. Anders sei dies bei lokalen Ereignissen wie dem Schneechaos 2005. Ähnlich äußerte sich Bürgermeisterin Eliza Diekmann. Im Falle eines großen Blackouts könne niemand mehr für irgendwas garantieren.

Deutlich optimistischer klingt dies auf Nachfrage bei den Stadtwerken. „Sollte es zu einem Stromausfall kommen, wird der Betrieb sämtlicher Anlagen unserer Wasserversorgung über selbst betriebene Notstromaggregate sichergestellt“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Antje Evers. „Diese werden wöchentlich auf Funktionsfähigkeit geprüft. An jedem Standort bestehen Tanks mit Mindestfüllständen und ein Konzept zur Nachbetankung bei sehr langen Ausfallzeiten.“ Heißt wohl: In den allermeisten Fällen dürfte weiter Wasser fließen.

Mitunter einen anderen Eindruck vermittelt eine Kampagne zur Eigenvorsorge, die derzeit der Kreis mit täglichen Postings in Sozialen Medien verbreitet – und damit bei vielen Nutzern auf Kritik stößt. Selbst die Anschaffung einer Campingtoilette wird da empfohlen. „Panikmache“ lautet der Vorwurf vieler Nutzer.

Auch von der Stadtverwaltung kommt Kritik. „Wir unterstützen natürlich die Kampagne ‘besser bereit’, sagt Stadt-Sprecherin Andrea Zirkel, „haben aber auch Verständnis, dass die Aktion in der Bevölkerung für Irritationen sorgt.“ Und weiter: „Hier hätten wir uns eine bessere Abstimmung mit den Kommunen gewünscht und vor allem eine gute Einordnung der empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen.“

Eine Einordnung kommt auch von Stadtwerke-Sprecherin Antje Evers: „Wir rechnen nicht mit flächendeckenden Stromausfällen. Stromerzeugung und Verteilung über das Stromnetz sind trotz drohender Beschränkungen beim Gas gesichert. Dennoch betreiben wir entsprechende Krisenvorsorge.“