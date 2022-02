Nur beim Krankenhaus wird es eng

Bisher kaum betroffen sind die Stadtwerke, wie Pressesprecherin Antje Evers auf Nachfrage berichtet: „Glücklicherweise hat es in unserem Haus bis jetzt lediglich einzelne Corona-Fälle gegeben.“ Die Sprecherin sieht das als Erfolg der getroffenen Präventionsmaßnahmen, etwa der Standorttrennung zwischen Coesfeld und Borken, der Separierung der einzelnen Teams sowie des Verantwortungsbewusstseins beim Personal. Eine weitere Eskalationsstufe habe daher nicht aktiviert werden müssen.

Ähnlich sieht das bei der Stadtverwaltung aus. Zwar gebe es auch dort coronabedingte Personalausfälle, sagt Sprecherin Marie Bongers. Die Leistungsfähigkeit der Verwaltung sei aber „größtenteils gegeben“. Auch bei der Polizei bleibt die Welle bisher beherrschbar. „Wir haben vereinzelt erkrankte Kollegen“, so Polizei-Sprecher Sascha Kappel. „Diese Ausfälle sind zu kompensieren und wirken sich nicht auf den Dienstalltag aus.“ Auch im Falle eines größeren Personalausfalls gebe es noch Möglichkeiten, zu reagieren – etwa durch interne Verschiebungen oder über eine Koordinierungsstelle beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste.

Gleiches Bild bei der Feuerwehr: Nur vereinzelte krankheitsbedingte Ausfälle habe diese bis jetzt zu verzeichnen, sagt Dominik Möller, Pressesprecher und stellvertretender Leiter der Coesfelder Feuerwehr. Im Verhältnis zu rund 190 aktiven Einsatzkräften sei dies als unkritisch zu bewerten. Eine Gefährdung der Leistungsfähigkeit sei angesichts dieser Zahl zwar theoretisch möglich, praktisch aber eher Unrealistisch. Und selbst dann gebe es noch Möglichkeiten, durch die Feuerwehren der einzelnen Gemeinden im Kreis für Kompensation zu sorgen.

Weitaus größer sind die Auswirkungen der Omikron-Welle dagegen im Krankenhaus. Dort waren die Fallzahlen in der vergangenen Woche so rasant angestiegen, dass die Klinik für zwei Wochen in fast allen Bereichen geplante Eingriffe verschiebt (wir berichteten). Am Montag verzeichneten die Christophorus-Kliniken 27 Mitarbeiter und 34 Patienten mit einer Covid-Infektion in Isolation. Bemerkenswert dabei: „Sie sind in der Regel wegen einer anderen Erkrankung akut behandlungsbedürftig und zusätzlich an Corona erkrankt“, so Geschäftsführer Jan Deitmer. Das heißt: Die Verläufe sind oft so mild, dass die Covid-Infektion erst im Krankenhaus als Nebendiagnose festgestellt wird. Ein Problem für das Klinikpersonal ist das trotzdem, weil jeder positiv getestete Patient isoliert werden muss. „Die Behandlung von isolierten Patient:innen ist jedoch zeit- und damit personalintensiver“, so Deitmer. Personalintensivere Arbeit bei dezimiertem Personal: nach Entspannung klingt das nicht.