Nur fürs Cafe Central lohnt es sich noch

In vielen Betrieben sorgt Corona weiterhin für Personalknappheit, verschobene Aufträge und Mehrarbeit für die verbleibenden Angestellten. Nur in den Coronatestzentren sieht es zurzeit anders aus. Auf AZ-Nachfrage zeichnet sich in allen Teststationen nach Ende der kostenlosen Tests ein drastischer Kundenrückgang ab. Die leicht rückläufige Ansteckungsrate spiegelt sich auch in der Anzahl der zu testenden Personen in den DRK-Testzentren wieder. So berichtet Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbands Coesfeld: „Die Zahlen der zu testenden Personen sind im Vergleich zum Zeitraum vor der neuen Regelung um 80 Prozent gesunken.“ Im Zuge der Tests, die seit dem 1. Juli wieder kostenpflichtig sind, zeigten sich viele Kunden am Anfang darüber verwundert. „Das war ein ziemliches Chaos in den ersten Tagen. Die Regelung wurde ja abends beschlossen und trat wenig später in Kraft, sodass die Leute keine Vorbereitungszeit hatten“, kritisiert Schlütermann. Das Testzentrum im Cafe Central macht ähnliche Beobachtungen. Auf AZ-Anfrage bestätigt das Cafe, dass die Zahlen der zu testenden Personen sehr stark eingebrochen sind. Allerdings profitiert das Cafe Central immer noch von seiner Nähe zu Krankenhaus und Pflegeheim und der Laufkundschaft der Besucher. Jedoch zeigt sich nicht jeder Kunde erfreut über die neue Bepreisung. Einige hätten schon öfter ihren Frust über die kostenpflichtigen Tests an den Mitarbeitern ausgelassen. Zum Beispiel seien diese mit den Anmeldebögen beworfen worden. Sinkende Zahlen sorgen auch für eine sinkende Nachfrage bei den Tests im Fotohaus Heuermann, wie Hitda Heuermann auf AZ-Nachfrage bestätigt. Überlegungen, das Angebot einzustellen, gab es bisher noch nicht. „Unser Fokus liegt weiterhin auf der Fotografie. Jeder, der einen Test braucht, kann vorbeikommen.“ Weiterhin sagt sie: „Ich gehe ebenso davon aus, dass die Nachfrage wieder steigen wird.“ Beleidigungen des Personals hat sie glücklicherweise noch nicht beobachtet. „Zu Beginn waren viele Kunden nur verwundert über die neue Bepreisung der Tests“, berichtet Heuermann. Das Testzentrum „DriveIn-Gasthaus Waldfrieden“ an der B 525 zwischen Coesfeld und Darup hatte hingegen schon überlegt, den Betrieb vorläufig einzustellen. „Die Zahl der Tests ist auch hier dramatisch eingebrochen. Waren es zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr 10 bis 150 Testpersonen pro Tag, sind es heute lediglich 40 bis 60 Tests. Der Betreiber des Drive-ins hatte bereits vor einem Monat gegenüber der AZ geäußert, dass er ebenfalls einen starken Rückgang an Kunden erwarte. Der Bedarf sei kaum noch da.

Von Sean Klaas