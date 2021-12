Nur Kosten für den Winterdienst sinken

Nein, ganz so tief in die Tasche greifen wie bei Gas und Strom müssen die Coesfelder im kommenden Jahr bei den städtischen Gebühren nicht. Zwar steigen die Preise für Abfall- und Abwasserentsorgung sowie für Straßenreinigung an – allerdings nur moderat. Beim Winterdienst sinkt der Beitrag sogar leicht.

0 Abfallgebühren: Als Maßstab für die Gebühren der Abfallentsorgung gilt die Anzahl und Größe der Restmüllgefäße pro Grundstück. Folgende Gebührensätze sollen ab dem 1. Januar gelten, über die der Haupt- und Finanzausschuss in seiner heutigen Sitzung beraten wird (in Klammern die Sätze aus 2021): 129,90 Euro für ein 80-Liter-Restmüllgefäß (128,90 Euro), 169,80 Euro für eine 120-Liter-Tonne (168,30 Euro) und 289,60 Euro für die 240-Liter-Tonne (286,50 Euro). Die Kosten für ein zusätzliches Biomüllgefäß steigen ebenfalls an und sollen in 2022 bei 39 Euro (37,50 Euro) liegen. Nachdem die Kosten für die Abfallentsorgung jahrelang gesunken waren, steigen sie nun bereits im dritten Jahr an. Die umlagefähigen Kosten fallen in 2022 rund 49 400 Euro höher aus als noch in diesem Jahr.

0 Straßenreinigung: Für die maschinelle Reinigung fallen künftig 1,84 Euro pro laufenden Meter an (1,77 Euro). Für die Reinigung der Fußgängerzone werden 21,30 Euro (20,25 Euro) pro laufenden Meter fällig, 40 Prozent wird durch die Öffentlichkeit gezahlt.

0 Winterdienst: Pro laufenden Meter zahlen die Coesfelder künftig weniger für den Winterdienst: 0,10 Euro statt 0,20 Euro. Unter anderem durch Überschüsse aus vergangenen Jahren sinken die umlagefähigen Kosten um rund 8500 Euro auf 9300 Euro.

0 Abwasser: Während die Schmutzwassergebühren bei 1,98 Euro pro m³ konstant bleiben, soll die Gebühr für Niederschlagswasser um einen Cent auf 0,53 Euro / m² steigen. Ein Musterhaushalt mit 200 m³ Abwasser und 130 m² Niederschlagswasser zahlt so 1,30 Euro (0,3 Prozent) mehr.