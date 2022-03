„Nuvaxovid“ bisher kaum nachgefragt

Knapp 1900 Dosen des im Dezember in der Europäischen Union zugelassenen Vakzins hat der Kreis Coesfeld geordert, lediglich 140 Personen registrierten sich nach Auskunft des Kreises im Vorfeld, um sich mit dem Nuvaxovid-Impfstoff zu immunisieren. Verimpft wird dieser seit vorgestern im Impfzentrum des Kreises in Lüdinghausen, das in Coesfeld schloss seine Türen wegen deutlich sinkender Nachfrage bereits am vergangenen Wochenende (wir berichteten). Daneben impfen die Hausärzte weiter.

Wie Frank Mader, Facharzt für Innere Medizin mit Praxis in Lette, auf Nachfrage schildert, könnten die Praxen den proteinbasierten Impfstoff ohnehin wegen gesetzlicher Vorgaben erst im April bestellen. „Als die Zulassung für Nuvaxovid im Dezember kam, haben sich einige Patienten danach erkundigt“, berichtet Mader. Das habe aber „schnell nachgelassen“, sodass es aktuell kaum noch Nachfragen gebe. „Deshalb werden wir in den nächsten Wochen entscheiden, ob wir den Impfstoff überhaupt noch bestellen.“ Der Hausarzt stellt infrage, ob mit dem neuen Stoff die bislang Ungeimpften überzeugt werden können. Sicherlich gebe es einige Personen, die auf den proteinbasierten Impfstoff gewartet haben, „aber diejenigen, die sich bewusst gegen eine Impfung entschieden haben, werden auch von diesem Vakzin nicht überzeugt sein“, vermutet Mader. Auch wenn es noch keine Langzeiterfahrungen gebe, sei eine Impfung mit Nuvaxovid „ohne Zweifel“ besser, als sich gegen die Immunisierung zu entscheiden.

Dass „jede Impfung besser als keine" ist, sieht auch Stephan Barrmeyer, Sprecher der Apotheker im Kreis Coesfeld, so. Trotzdem erachte er es als „irrational", wenn jemand mRNA-Impfstoffe ablehnt, sich aber für Nuvaxovid entscheidet, denn: „Bei den mRNA-Stoffen produziert der Körper das zur Abwehr notwendige Spike-Protein des Coronavirus selbst, mit der Impfung erhält er den Bauplan. Bei Nuvaxovid werden die fertigen Proteine mit Wirkverstärker gespritzt. Der Körper reagiert nur unzureichend darauf", ordnet Barrmeyer den Impfstoff ein. Der Apotheker rät deshalb zur Impfung mit mRNA-Vakzinen. Wer im Impfzentrum des Kreises einen Termin zur Erstimpfung bucht, kann laut Portal zwischen mRNA-Vakzin (Biontech oder Moderna) und Nuvaxovid wählen. Auffrischungsimpfungen mit Nuvaxovid sind nicht vorgesehen.