Oberflächlichkeit in der Werbeästhetik

(fix). Zeichnen bedeutet nicht immer gleich zeichnen. Es gibt so viele verschiedene Techniken. Richard Heldin hat für sich eine ganz besondere Art des Zeichnens gefunden. Er praktiziert mit Nadel und Faden. Seine Kunst besteht fast ausschließlich aus Strickereien und Stickereien. „Ich bin kein professioneller Handwerker. Ich zeichne im Prinzip einfach mit Nadel und Faden“, erklärt der Künstler aus Düsseldorf.

Ausstellung „beautiful people with beautiful problems“ im Kunstverein

Am Sonntag um 17 Uhr startet seine Ausstellung „beautiful people with beautiful problems“ im Kunstverein. Bis zum 9. Januar können seine Werke bestaunt werden. Die Textilkunst behandelt eine besondere Thematik. „Es geht viel um Werbeästhetik“, betont Heldin. Er will mit seiner Kunst unter der Oberfläche graben. Er erläutert: „Es ist traurig, dass beispielsweise junge Frauen für Faltencreme werben, obwohl sie diese gar nicht brauchen.“ Die ständige Suche nach etwas Neuem und das Verlangen, neue Dinge zu erhalten.

Einige seiner Werke zeigen ehemalige „Editorials“ von Burberry oder Givenchy. Zwei Frauen sind im Vordergrund abgebildet, im Hintergrund ein Hochzeitszug. Auf der einen Seite geht es um die Schönheit, die Oberflächlichkeit. Aber andererseits können die Damen auch ein Paar darstellen. „Diese Werke sehen groß und detailreich aus. Wenn man näher kommt, ist die Strickarbeit zu sehen“, erklärt er.

Deutlich wird bei der Textilkunst von Heldin, dass viel Platz für Interpretation ist. Es lohnt sich, die Details in den Arbeiten zu entdecken. Die Ausstellung „beautiful people with beautiful problems“ ist zudem zeitlos.