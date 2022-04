Öffnungszeiten und Verpflegung unter der Lupe

Lette

In Lette soll es neben den bereits vorhandenen Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft demnächst eine dritte Kita geben. Damit möchte die Stadt dem Bedarf an Kita-Plätzen gerecht werden. Wer die Trägerschaft für die neue Einrichtung im Windmühlendorf übernehmen wird, entscheidet der Jugendhilfeausschuss am 24. Mai.

Von Manuela Reher