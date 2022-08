Oldtimer-Parade auf dem Marktplatz

Viel Herzblut stecken er und seine Mitorganisatoren Roderich Blome (Lions-Club Herne-Emschertal) und Michael Homoet aus Billerbeck in die Ausrichtung. „Die Teilnehmer erhalten ein aufwändig gestaltetes Roadbook“, berichtet Holthöwer. Darin werden alle Fahrer mit ihren „tollkühnen Kisten“ in Text und Bild vorgestellt. Deshalb müssen sich Interessierte auch mit einem Foto von ihrem Wagen bewerben.

2019 fand der erste Durchgang dieser Rallye statt – damals von Herne nach Dülmen zum Wiesmann-Gecko. Nach dreijähriger Corona-Pause soll nun Coesfeld der Ausgangspunkt sein. Darüber freut sich Hubert Ruthmann vom Rotary-Club Coesfeld, der zwar selber aus Termingründen mit seinem historischen Mercedes nicht starten kann. „Aber für die Coesfelder wird es einiges zu gucken und staunen geben“, verspricht er. Bis 8 Uhr treffen die chromglitzernden schmucken Autos auf dem Marktplatz ein, um ausgiebig in Augenschein genommen zu werden. Um 9 Uhr startet dann die Rallye, bei der an verschiedenen Stationen praktische Aufgaben zu lösen sind. Zum Beispiel möglichst nah rückwärts an ein Hindernis heranfahren. Holthöwer: „Da ist Fahrgeschick gefragt.“ Insgesamt geht es aber piano zu – Rallye heißt in diesem Zusammenhang eben nicht rasen. So müssen sie an einer anderen Station 80 Meter exakt in einer vorgegebenen Zeit und nicht schneller zurücklegen.

150 Euro kostet die aktive Teilnahme – Verpflegung und Roadbook inklusive. Damit diese Summe komplett den guten Zwecken zufließen kann, haben sich Sponsoren gefunden, um die anfallenden Kosten abzudecken. „Wir unterstützen das gern, weil es auch unsere Philosophie trifft von Fahrspaß und etwas für andere zu tun“, erklärt Dennis Hölscher von der AHAG Münsterland.

7 Weitere Informationen und Anmeldung zur Benefiz-Veranstaltung am 3. September: | www.emscher-berkel-rallye.de