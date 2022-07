Oldtimer-Trecker sorgen für Vielfalt am Wegesrand

Gemeinsames Mähen im Letter Bruch für die Vielfalt am Wegesrand (v.l.): Heinz Peirick (Oldtimerfreunde-HLC), Ingo Kappel (Baubetriebshof Stadt Coesfeld), Ludwig Lödding und Christoph Borgert (Oldtimerfreunde-HLC) mit einem Deuz F1 L514, Baujahr 1951, Markus Kockmann mit Tochter Thea, Johannes Bayer (Biodiversitätsberater LWK) und Josef Schäpers (Naturschutzzentrum des Kreises Coesfeld, nicht im Bild).

Die Mahd nach alter Schule hat den entscheidenden Vorteil, dass Insekten und Kleintiere nicht auf der Strecke bleiben, weil die alten Messerbalken Gras und Blumen schonend schneiden. Das Mahdgut bleibt zunächst auf den Rainen liegen und wird zu Heu. In dieser Zeit können die Samen der Blütenpflanzen herausfallen und im nächsten Jahr für neue Blüten sorgen, teilen die Organisatoren im Pressetext mit.

Hintergrund der Aktion ist die Initiative „Kreis Coesfeld blüht auf – Vielfalt am Wegesrand“ und das Leader-Projekt „Schaffung naturnaher Wegränder in der Region Baumberge“. Bei der aktuell laufenden kreisweiten Kartierung der Wegraine im Kreis Coesfeld werden zunächst diejenigen erfasst, die noch nicht völlig verarmt sind. Dabei wurden auch die Raine im Letter Bruch ausgewählt, in denen noch mindestens fünf Blütenpflanzen vorkommen.

Im Letter Bruch ist die Aktion ein Grund zu dreifacher Freude: Die Blumen, Insekten, Vögel und Frösche freuen sich über neuen Lebensraum. Die Oldtimer-Freunde freuen sich, die in liebevoller Kleinarbeit restaurierten Geräte für einen guten Zweck einsetzen zu können. Und die Erholung Suchenden freuen sich über bunte Blumen am Wegesrand. Also eine Win-win-win-Situation.