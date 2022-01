Omikron lässt Grippewelle flachfallen

Coesfeld

Das Coronavirus – jetzt in der Omikron-Variante – verdrängt auch im zweiten Jahr in Folge viele andere Infektionskrankheiten aus den Arztpraxen. „Erfreulicherweise gibt es wieder kaum Influenzakranke oder andere durch Viren oder Bakterien ausgelöste Infektionen“, sieht Hausarzt Dr. Klaus Wessling zumindest einen Lichtblick in der Pandemie. Der Allgemeinmediziner glaubt auch nicht, dass es noch zu einer Grippewelle kommen wird – die zumeist in den ersten drei Monaten des Jahres anrollt. Dennoch sei es immer die richtige Entscheidung, sich impfen zu lassen – egal ob gegen Corona oder gegen die Influenza.

Von Florian Schütte