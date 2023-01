Optischer und akustischer Hochgenuss für alle Sinne

Bei ihrem bereits dritten Auftritt im Konzert Theater füllt die A-Cappella-Gruppe „Onair“ den Saal fast bis auf den letzten Platz. Wer die Gruppe kennt, dem fällt allerdings auf, dass sie sich verkleinert hat. „Es ist unser allererstes Konzert zu viert, ihr seid heute unser Premierenpublikum“, erklärt André Bachmann. Bass Kristopher Benn hat die Gruppe verlassen wegen seiner Familie. Dass sie in kurzer Zeit für ihr Programm „Identity“ alles umstellen und neue Noten lernen mussten, fällt allerdings kaum auf. Denn die beiden Sopranistinnen Jennifer Kothe und Marta Helmin, Tenor André Bachmann und Bariton Patrick Oliver, der gleichzeitig als Beatboxer und Percussionist fungiert, entfachen einen Sound, der staunen lässt. Das hat auch mit einem Loop-Gerät zu tun, das bespielt wird, während sie singen und so das Gefühl vermittelt, ein großer Chor samt Orchester stünde auf der Bühne. Dabei sind es nur vier hervorragende Einzelstimmen, die sich in perfekter Harmonie zu einem virtuosen Klangkörper vereinen, der jeden der sehr abwechslungsreichen Titel zu einem musikalischen Ohrenschmaus werden lässt.

Eingebettet sind alle Titel in ein grandioses Lichtdesign, das immer neue Stimmungen malt. Dazu kommen passende Choreografien, so dass die vier mit atemberaubender Vokalkunst, eigenwilligen Arrangements, tanzendem Licht und dynamischen Bewegungen jedem Song eine besondere Atmosphäre verleihen. Wahnsinn, mit welcher Intensität Bachmann in „Numb“ von Linkin Park seine Gefühle herausschreit, schlicht und ergreifend danach die Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn in dem Titel „Vater“ (Gerhard Gundermann). Abwechselnd moderieren alle vier die Titel an, geben mal nachdenklich, mal humorvoll Einblick in persönliche Befindlichkeiten, sinnieren ganz im Stil von „In my Live“ (Beatles), was sie in ihrem Leben verändern wollen – etwa weniger Zeit im Internet verbringen. Was zu dem flotten Disco-Hit „Chained To The Rhythm“ von Katy Perry führt, mit dem Kothe brilliert. Und dann „Stairway To Haven“ – Scheinwerfer blitzen ins Publikum, man sucht automatisch irgendwo auf der Bühne die Instrumente, die natürlich alle mundgemacht sind, wie Oliver in einem umjubelten Solo beweist – und Marta Helmin zieht mit unglaublicher Stimmgewalt alle Register bis in höchste Höhen. Großartig auch ihr stimmungsvolles „Oceans“.

Nach der Pause geht es fulminant weiter mit „Deutschland“ von Rammstein oder „New Born“ der britischen Band Muse. Sehr persönlich das selbstgeschriebene Lied „Abendsonne“ von Oliver. Und als letzte Zugabe ganz schlicht, ohne Verstärkung der wunderschön intonierte Grönemeyer-Song „Halt mich“. Mit Jubel, rhythmischem Klatschen und stehenden Ovationen drückt das Publikum am Ende seine Begeisterung aus.