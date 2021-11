Orte der Begegnung gewünscht

Die Menschen im Quartier rund um die Kuchenstraße wünschen sich Orte der Begegnung. Das ist ein wesentliches Ergebnis der Sozialraumanalyse, die der soziale Träger Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) in Kooperation mit der Liebfrauenschule Coesfeld durchgeführt hat.

Wie Susanne Tamm, Quartiersmanagerin vom IBP, bei der Präsentation der Ergebnisse erläuterte, habe man gemeinsam mit den Liebfrauenschülern im Rahmen des Projektes „Begegnung im Zentrum – Zusammen im Quartier“ von März bis September 223 Teilnehmer befragen können. Dabei wurden unter anderem Fragen zu Kultur-, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Mobilität gestellt. „Wir sind überall herzlich empfangen worden“, berichtete Schülerin Johanna Hertzer. Ursprünglich sei man von nur hundert Rückmeldungen ausgegangen.

Für viele Einwohner des Quartiers, zu dem neben Wohnhäusern auch das Stadtgebäude, die Liebfrauenschule, das Katharinenstift, eine städtische Unterkunft für Geflüchtete, ein Geschäft, eine Fahrschule sowie Beratungsstellen und Wohnangebote des IBP gehören, sei der Ladenleerstand ein großes Thema gewesen. Aber auch die Angst vor Homeschooling oder Jobverlust seien zur Sprache gekommen. „Die Stadt wird vor allem städtebaulich wahrgenommen“, hat Susanne Tamm festgestellt. 103 Teilnehmer der Umfrage schrieben der Stadt Coesfeld die drei Eigenschaften „schön, sauber und gemütlich“ zu.

Am meisten würde den Befragten ein Kulturladen für alle fehlen, erläuterte Johanna Hertzer. „Mit der Möglichkeit zu zwanglosen Begegnungen bei einer Tasse Kaffee oder einem kleinen Mittagessen sowie einem kulturellen Programm von Menschen aus dem Quartier für die Menschen im Quartier“, ergänzte Susanne Tamm. Das sei aus Sicht des IBP ein geeignetes Medium, um die Bedarfe der Menschen in ihrem Wunsch nach zwischenmenschlichem Kontakt und Begegnung gerecht zu werden.

Mit dem Projekt „BLIKK“, was für Begegnung, Liebfrauenschule, IBP, Kultur und Kaffee steht, sei bereits ein kleiner Anfang gemacht, meinte Johanna Hertzer. Erstmals waren Ende September alle Einwohner des Quartiers zu einem zwanglosen Treffen zum Thema Glück in den Schlosspark eingeladen worden. Die Zusammenkünfte sollen regelmäßig an jedem letzten Donnerstag im Monat stattfinden.

IBP-Geschäftsführer Martin Althoff betonte, dass das Projekt auch dazu beitragen könne, die Menschen mehr für ihr Quartier zu interessieren und sich für ein soziales Miteinander einzusetzen.

Ansgar Plassmann, Leiter der Liebfrauenschule, kommentierte dazu: „Wir versuchen jeden Tag, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, Dinge neu zu denken und zu verändern, auch gegen Widerstände.“ Mit dem IBP habe die Liebfrauenschule einen langjährigen und verlässlichen Kooperationspartner, sodass die Schüler nicht nur die Theorie vermittelt bekommen, sondern auch praktische Erfahrungen machen könnten wie jetzt bei der Sozialraumanalyse.

Von Kommunalpolitikern, die die Präsentation verfolgten, kam die Idee, die Ergebnisse im nächsten Fachausschuss des Stadtrats vorzustellen und diese damit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.