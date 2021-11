Ortsschild mit Einschusslöchern hängt nun im Stadtmuseum

Coesfeld

Das Stadtmuseum „Das Tor“ hat jetzt in seiner Sammlung ein neues Exponat mit einer ganz besonderen Geschichte: Ein extra angefertigtes Ortsschild, das Bürgermeister Heinz Öhmann im Frühjahr 2003 an den damaligen Hauptfeldwebel Michael Kersting übergeben hatte, ist nun nach Coesfeld zurückgekehrt. Kersting war mit dem Stabsunterstützungsbataillon des I Deutsch-Niederländischen Corps von Januar bis Juli 2003 im Rahmen des ISAF-Einsatzes zur Stabilisierung Afghanistans in Kabul stationiert. Auch aus Coesfeld und dem Umland waren damals Männer am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr beteiligt gewesen. Das Ortsschild war nach Kabul geschickt und vor dem Lager aufgestellt worden.