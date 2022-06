Outdoor-Feriensport geht in die zweite Runde

Der Feriensport der SG Coesfeld 06, der im letzten Jahr wegen der Pandemie erstmals als Outdoor-Veranstaltung durchgeführt wurde, war ein voller Erfolg. Aus diesem Grund wird das beliebte Sportangebot für Kinder und Jugendliche auch das zweite Jahr in Folge im Freien an den Start gehen.

Am Sportzentrum Nord (Osterwicker Straße 19) können die Teilnehmer in der 5. und 6. Ferienwoche, also vom 25. 7. bis zum 29. 7. und vom 1. 8. bis zum 5. 8. von der Schule abschalten und sich körperlich richtig auspowern. Neben dem freien Spiel besteht auch die Möglichkeit, neue Spiele und Sportarten unter der Leitung von qualifizierten Übungsleitern kennenzulernen und auszuprobieren. Darüber hinaus gibt es Gelegenheiten zur Entspannung, zum Basteln und Schminken, so die Ankündigung.

Die SG und das Feriensport-Team freuen sich schon riesig, den Kindern und Eltern endlich wieder ein Betreuungsangebot machen zu können. Von 9 bis 12 Uhr finden die Workshops und Spiele statt. Aber wie schon im letzten Outdoor-Durchgang können die Eltern ihre Kinder bereits täglich ab 8 Uhr bringen und bis spätestens 13 Uhr wieder abholen. In der gesamten Zeit werden die Kinder von den Betreuern des Feriensport-Teams beaufsichtigt. „Damit werden wir den Wünschen der Eltern, bei denen mittlerweile oft beide Elternteile einem Beruf nachgehen, gerecht“, erklärt Patrick Steinberg, Geschäftsführer der SG 06.

Mitmachen können alle zwischen zwischen 6 und 13 Jahren. Die Eltern können ihre Kinder ab sofort zu den bekannten Öffnungszeiten bis zum 15. 7. in der Geschäftsstelle der SG Coesfeld 06 telefonisch unter 02541/980666 anmelden. Die Anmeldung erfolgt tageweise. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht erforderlich.