Pächtersuche geht nach Rückschlag von vorne los

Die Pläne für einen Dorfladen in Goxel waren schon weit gediehen, ein interessierter Pächter stand ebenfalls bereit. Doch der ist nun abgesprungen. Ein Coesfelder Kiosk-Betreiber, der sich lange an dem Projekt interessiert gezeigt hatte, sagte ab. Als Grund nennt Volker Barenbrügge, Vorsitzender der Nachbarschaft Wittenfeld, Personalmangel. Denn der Pächter hätte personelle Unterstützung gebraucht, die wohl einfach nicht zu bekommen war.

Nun geht die Suche nach einem Betreiber also von Neuem los. Und an dieser hängt letztlich die Realisierung des Projekts. An den sonstigen Rahmenbedingungen habe sich nichts geändert, so Barenbrügge. Erste Lieferanten hat die Planungsgruppe schon organisiert. Mehrere regionale Bauernläden, Metzgereien, Bäckereien sind bereit, ihre Produkte anzubieten. Nur für Grundversorgung muss der Betreiber sorgen.

Die Anforderungen an diesen umreißt Barenbrügge so: „Er sollte Spaß daran haben, mit Menschen zu interagieren. Und er sollte Erfahrung im Verkauf, am besten im Lebensmitteleinzelhandel, haben.“ Zu den finanziellen Eckdaten will Barenbrügge noch nicht viel sagen. Diese würden dann erst in der Detailplanung besprochen. Dass derjenige aber kein Geld mitbringen müsse, könne man wohl ausschließen.

Dennoch zeigt sich Barenbrügge optimistisch, dass sich der Betrieb auch finanziell rechnen kann. Denn schließlich habe auch der erste Interessent eine wirtschaftliche Perspektive in dem Projekt gesehen. „Der wäre nicht nur gekommen, um uns zu helfen.“

Einfach gestaltet sich die Suche deshalb aber noch nicht. „Wir haben noch keine schlüssige Idee, wie wir an einen Pächter kommen“, so Barenbrügge. Denn gängige Vermittlungsplattformen, die Verpächter und Pächter zusammenbringen, seien eher auf deutlich größere Objekte ausgerichtet. Deshalb wollen die Planer nun auch öffentlich suchen. „Wir sind offen für alle ernsthaften Angebote.“