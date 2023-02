Park-Konzept: Verlagern statt abschaffen

Per Pressemitteilung der Stadt legt sie nun nach und verteidigt sich. „Durch eine vorzeitige Berichterstattung sind nun einzelne Aspekte in die Öffentlichkeit gelangt, die wir im Sachzusammenhang sehen möchten: Es handelt sich bei dem Konzeptentwurf um eine Ideensammlung für die Zukunft“, so Diekmann. „Wir haben eine Zeitschiene bis 2040 im Blick. Dabei geht es um zusätzliche Angebote zur Mobilität und nicht um bereits beschlossene Maßnahmen, die kurzfristig umgesetzt werden sollen.“

Sie bedauere, heißt es weiter, dass durch eine „gezielte Indiskretion“ der Eindruck erweckt wurde, es gehe um das Abschaffen von Parkplätzen. „Die Berichterstattung der AZ hat vorab aus einem Protokoll berichtet, das leider nicht den Gesamtzusammenhang darstellt und auch sehr darauf ausgerichtet ist, negative Stimmung zu erzeugen“, schrieb sie zuvor bei Facebook. Was also steht in dem nun vorgestellten Entwurf zum Parkraumkonzept?

Für eine Bestandsaufnahme haben sich die Planer das Nutzungsverhalten und die Kapazitätsauslastung aller öffentlichen Parkplätze und Parkhäuser sowie die Parksituation im Straßenraum angeschaut. Eingeteilt wurden die Parkplätze dabei je nach Auslastung.

Ergebnis: Während die durchschnittliche Auslastung in der Pfauengasse, an der Rekener Straße sowie an den vier Parkplätzen am nördlichen Innenstadtrand über 90 Prozent liegt, gibt es insbesondere in der Kupferpassage und auf den Sammelparkanlagen Kapuzinerstraße und Wiesenstraße noch Kapazitäten (Auslastung unter 50 Prozent).

Das Parken im Straßenraum spiele dagegen quantitativ nur eine untergeordnete Rolle. So seien in den Straßen Hohe Lucht, Rosenstraße, Neustraße, Basteiring, Marienring und Köbbinghof im Schnitt 47 Stellplätze besetzt. Zugleich gebe es auf den Sammelstellplätzen Marienring, Basteiring Nord, Basteiring Süd, Kapuzinerstraße und Hohe Lucht durchschnittlich 52 freie Plätze. Die Schlussfolgerung der Planer: All diese Stellplätze im öffentlichen Straßenraum der Innenstadt könnten auf die verbleibenden Kapazitätsreserven verteilt werden.

„Die Anzahl der Stellplätze im Straßenraum ist gar nicht so bedeutend. Gleichzeitig verursacht der Suchverkehr bei allen Verkehrsteilnehmern Stress“, so Verkehrsplaner Olaf Timm vom beauftragten Institut NTS aus Münster. Dieser Suchverkehr solle durch Bündelung des Parkraums gebündelt werden.

Gelingen soll dies unter anderem durch den Neubau von Parkhäusern, zum einen an der Rekener Straße und zum anderen an der Agentur für Arbeit. Auch die bestehenden Parkhäuser sollen aufgewertet werden. Die Preise sollen in zwei Tarifzonen eingeteilt werden: Eine günstigere außerhalb und eine teurere innerhalb der Wälle.

Oberstes Prinzip bei der Verlagerung von Parkplätzen sei laut Planer Timm: Diese solle Zug um Zug erfolgen. Heißt: Erst wenn neue Parkmöglichkeiten geschaffen seien und die Kapazität ausreiche, beginne eine Verlagerung. „Wir wollen etwas tun, wo es nicht wehtut“, betont die Bürgermeisterin. Eine Verlagerung solle nur dort erfolgen, wo eine Parkfläche nicht mehr benötigt werde. „Wenn ein Parkplatz benötigt wird, bleibt er.“